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O köpeğin sahibine 7 bin lira ceza kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 14:16 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde hamile sokak kedisine saldıran pitpulun sahibine 7 bin 802 TL para cezası verildi.Selçuk Mahallesi’nde Ş.Y’nin gezdirdiği pitpul cinsi köpek, önüne çıkan hamile kediye saldırdı.

O köpeğin sahibine 7 bin lira ceza kesildi

Bursa’nın İznik ilçesinde hamile sokak kedisine saldıran pitpulun sahibine 7 bin 802 TL para cezası verildi.
Selçuk Mahallesi’nde Ş.Y’nin gezdirdiği pitpul cinsi köpek, önüne çıkan hamile kediye saldırdı. O sırada orada bulunan hayvansever Furkan Selim Çetin tarafından kurtarılan kedi hemen veterinere götürüldü. Veteriner hekim Mehmet Sayılır, yaralı kediye ilk müdahaleyi yaptı. Karnında diş izleri bulunan kedi saatler sonra hayatını kaybetti. Öte yandan köpeğin sahibi Ş.Y’ye 7 bin 802 lira para cezası kesildi.

O köpeğin sahibine 7 bin lira ceza kesildi

O köpeğin sahibine 7 bin lira ceza kesildi

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