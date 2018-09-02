HABER

O köpek, Fethiye'de 'turizm zabıtası' oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 14:05 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde sahibi tarafından otomobilin arkasına iple bağlanarak sürüklenen ve daha sonra Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı'nda tedavisi yapılan kangal cinsi köpek, Zabıta Müdürlüğü kadrosuna alındı.

O köpek, Fethiye'de 'turizm zabıtası' oldu

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde sahibi tarafından otomobilin arkasına iple bağlanarak sürüklenen ve daha sonra Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı'nda tedavisi yapılan kangal cinsi köpek, Zabıta Müdürlüğü kadrosuna alındı. Özel üniforma giydirilerek 'turizm zabıtası' olarak göreve başlatılan köpeğin, sıcaktan etkilenmemesi için 20.00- 00.00 saatleri arasında kordon, sahil bantları ve rekreasyon alanlarında huzur devriyesinde kullanılacağı bildirildi.
26 Temmuz'da, Fethiye- Antalya Karayolu Bekçiler Mahallesi yakınlarında, 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasına iple bağlanıp, sürüklenen köpeği fark eden arkadan gelen başka otomobilin sürücüsü o anları görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Video görüntülerinden, çekim sırasında araçta bulunan bir kişinin ağlama sesi gelirken, sürücünün de uzun uzun kornaya basarak köpeği sürükleyen otomobili durdurduğu görüldü.
Görüntünün sosyal medyada yayınlanması üzerine Muğla polisine çok sayıda ihbar telefonu geldi. Şikayetler üzerine harekete geçen polis, köpeği otomobilin arkasına bağlayıp, sürüklediği ileri sürülen çiftçi Ramazan D.'yi (55) gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen, sahibi olduğu köpeği aracın bagajına koyduğunu, nasıl düştüğünü görmediğini söylediği belirtilen Ramazan D., ertesi gün sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
5-6 yaşlarındaki, Kangal cinsi erkek köpek ise Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi görevlilerine teslim edildi. Burada gerekli tedavileri yapılan ve sağlığına kavuşturulan köpek, ardından Zabıta Müdürlüğü'ne teslim edildi. Köpek, 31 Ağustos Zabıta kadrosuna alındı.
Konuyla ilgili Fethiye Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz ay sahibi tarafından büyük bir travma yaşatılarak yaralan, daha sonra Hayvan Bakım Merkezimizde veteriner hekimlerimizce tedavisi yapılan, hepinizin yakından tanıdığı dostumuz, artık tamamen iyileşti ve Zabıta Müdürlüğümüz kadrosunda işe başladı" denildi.
Kendisine ait özel üniformasıyla 'turizm zabıtası' olarak göreve başlatılan köpeğin, sıcaktan etkilenmemesi için 20.00- 00.00 saatleri arasında kordon, sahil bantları ve rekreasyon alanlarında huzur devriyesinde kullanılacağı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

O köpek, Fethiye'de 'turizm zabıtası' olduO köpek, Fethiye'de 'turizm zabıtası' olduO köpek, Fethiye'de 'turizm zabıtası' olduO köpek, Fethiye'de 'turizm zabıtası' oldu

PARTNERSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendiSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendi
O çiftlikteki diğer hayvanlarda şarbon olup olmadığı 15 Eylül'de belli olacakO çiftlikteki diğer hayvanlarda şarbon olup olmadığı 15 Eylül'de belli olacak
AVM'nin yürüyen merdivenleri söküldüAVM'nin yürüyen merdivenleri söküldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çağrısı

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çağrısı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

İlginizi Çekebilir

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Askerlik kısalıyor mu? Askerlik kaç ay olacak? Yeni askerlik sisteminin ayrıntıları belli oluyor

Askerlik kısalıyor mu? Askerlik kaç ay olacak? Yeni askerlik sisteminin ayrıntıları belli oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

Basın mensuplarını şoke eden çıkış: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur

Basın mensuplarını şoke eden çıkış: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur

Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

Sayısal Loto sonuçları 1 Eylül: Ayın ilk çekilişinde büyük kazanan yok!

Sayısal Loto sonuçları 1 Eylül: Ayın ilk çekilişinde büyük kazanan yok!

Konya'da 2 yavru köpeğin ayaklarını kestiler

Konya'da 2 yavru köpeğin ayaklarını kestiler

Şarbon nedir, nasıl bir hastalıktır ve nasıl korunulur? Antraks yani Şarbon belirtileri nelerdir?

Şarbon nedir, nasıl bir hastalıktır ve nasıl korunulur? Antraks yani Şarbon belirtileri nelerdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.