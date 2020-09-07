O köyde 10 yıl sonra ilk kez erkek bebek doğdu!

Polonya'da son 10 yıldır sadece kız bebek doğan bir köyde ilk kez erkek bebek coşkusu yaşanıyor. Polonya’nın Miesjsce Odrzanskie köyünde sonunda Anna Milek isimli kadın bir erkek bebek dünyaya getirdi. 300 kişinin yaşadığı ve itfaiye, can kurtaran gibi kuvvet gerektiren işleri bile kadın ve kız çocuklarının yerine getirdiği köyde bu durum büyük bir coşku yarattı.

Köyün yangın ve ilk yardım dersleri alan gönüllü itfaiyecileri, yeni erkek üyelerinin büyümesini hevesle beklemeye başladı. Çocuk nüfusundaki bu dengesizliğin sadece bir tesadüf mü olduğu, yoksa bilimsel bir nedene mi dayandığı bilinmiyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Bazı bilim insanlarının konuyu araştırmak istediğini belirten belediye başkanı, birçok doktor ve kişinin kadınların daha fazla kalsiyum tüketmesi ya da yatağın altına balta konulması gibi tavsiyelerde bulunduğunu ancak hiçbirinin işe yaramadığını belirtiyor.

ANNE VE OĞLUNA BÜYÜK HEDİYELER

Köyün Belediye Başkanı Krystyna Zydziak, geçen mayıs ayında doğan Bartek isimli erkek bebeğin adını meşe ağaçlarına ve bazı sokaklara vereceklerini söyledi.