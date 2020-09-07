HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. O köyde 10 yıl sonra ilk kez erkek bebek doğdu!

O köyde 10 yıl sonra ilk kez erkek bebek doğdu!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.09.2020 15:22 | Son Güncelleme

Son 10 yıldır hiç erkek bebeğin dünyaya gelmediği ve bilimsel olarak araştırmalara bile konu olan Polonya'daki Miesjsce Odrzanskie köyünde erkek bebek dünyaya geldi.

O köyde 10 yıl sonra ilk kez erkek bebek doğdu!

Polonya'da son 10 yıldır sadece kız bebek doğan bir köyde ilk kez erkek bebek coşkusu yaşanıyor. Polonya’nın Miesjsce Odrzanskie köyünde sonunda Anna Milek isimli kadın bir erkek bebek dünyaya getirdi. 300 kişinin yaşadığı ve itfaiye, can kurtaran gibi kuvvet gerektiren işleri bile kadın ve kız çocuklarının yerine getirdiği köyde bu durum büyük bir coşku yarattı.

Köyün yangın ve ilk yardım dersleri alan gönüllü itfaiyecileri, yeni erkek üyelerinin büyümesini hevesle beklemeye başladı. Çocuk nüfusundaki bu dengesizliğin sadece bir tesadüf mü olduğu, yoksa bilimsel bir nedene mi dayandığı bilinmiyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Bazı bilim insanlarının konuyu araştırmak istediğini belirten belediye başkanı, birçok doktor ve kişinin kadınların daha fazla kalsiyum tüketmesi ya da yatağın altına balta konulması gibi tavsiyelerde bulunduğunu ancak hiçbirinin işe yaramadığını belirtiyor.

ANNE VE OĞLUNA BÜYÜK HEDİYELER

Köyün Belediye Başkanı Krystyna Zydziak, geçen mayıs ayında doğan Bartek isimli erkek bebeğin adını meşe ağaçlarına ve bazı sokaklara vereceklerini söyledi.

  1. Dünya Savaşı’ndan sonra nüfusu bin 200 olan kasabada bugün 300 kişi yaşıyor. Kasabada son 10 yılda doğan 12 bebeğin hepsi kız çoğuydu. Erkekler gibi her işi yapabildiklerini söyleyen kadınlar ise bu durumdan pek rahatsız değil.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama! Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama!
Meksika'da ölüm belgeleri tükendi!Meksika'da ölüm belgeleri tükendi!
DGS sonuçları öğrenme ekranı! DGS sonuçları öğrenme ekranı!
En Çok Okunan Haberler
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Akşener'den Demirtaş'ın 'kahvaltı' açıklamasına yanıt
Akşener'den Demirtaş'ın 'kahvaltı' açıklamasına yanıt
Demirtaş: Yıllar önce bir akşam Tayyip Bey’in evine gidecektim
Demirtaş: Yıllar önce bir akşam Tayyip Bey’in evine gidecektim
İlginizi Çekebilir
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Diğer Haberler
Çin, potansiyel aşı adaylarını görücüye çıkardı
Çin, potansiyel aşı adaylarını görücüye çıkardı
Yunanistan'dan savunma sektörü atağı!
Yunanistan'dan savunma sektörü atağı!
Meksika'da ölüm belgeleri tükendi: 1 milyon 100 bin yeni belge basılacak
Meksika'da ölüm belgeleri tükendi!
6 aydır kimseyi görmeyen 82 yaşındaki kadın ölmek istiyor
6 aydır kimseyi görmeyen 82 yaşındaki kadın ölmek istiyor
Lavrov, 2012’den sonra ilk defa Suriye’de
2012’den sonra ilk defa Suriye’de!
Lavrov: Türkiye ile Rum tarafı arasında arabuluculuk yapmaya hazırız
Lavrov: Arabuluculuk yapmaya hazırız
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.