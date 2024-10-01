O listeye çok şaşıracaksınız! Türkiye’de suç oranının en çok ve en az olduğu şehirler belli oldu

Türkiye’de suç oranının en çok ve en az olduğu ilk on kent belli oldu. Bu sonuçlar, hem coğrafi bölgeler arasındaki farklılıkları hem de şehirlerin sosyoekonomik yapılarını gözler önüne serdi.
Öte yandan Türkiye Avrupa’da organize suç endeksinin en yüksek olduğu ülke konumunda. 2023'te skoru biraz daha kötüleşen Türkiye, dünyada ise 14. sırada bulundu.
ADIYAMAN %0,156
ŞIRNAK %0,159
BİTLİS %0,175
SİİRT %0,175
BAYBURT %0,186
Suç oranlarının en düşük olduğu şehirler arasında Adıyaman ve Şırnak dikkat çekti. Türkiye'nin en düşük suç oranına sahip iki şehri Adıyaman ve Şırnak oldu.
KARAMAN %0,836
MANİSA %0,834
ISPARTA %0,828
İZMİR %0,801
UŞAK %0,801
Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı 2023 yılına ilişkin adli istatistikleri, Türkiye'de suç oranlarında artış yaşandığını gözler önüne serdi. Özellikle kasten öldürme, kasten yaralama ve cinsel saldırı Türkiye'de en fazla işlenen suçlar oldu. İşte o liste şu şekilde:
Suç türleri: Öldürme, yaralama, cinsel suçlar, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu, sahtecilik, kötü muamele, zimmet, rüşvete, kaçakçılık, trafik suçları, orman suçları, ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili suçlar, icra iflas kanununa muhalefet, askeri ceza kanununa muhalefet, tehdit, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, ailenin korunması tedbirine aykırılık, diğer suçlar, bilinmeyen.