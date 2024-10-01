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O listeye çok şaşıracaksınız! Türkiye’de suç oranının en çok ve en az olduğu şehirler belli oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.10.2024 10:27
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Son dönemde birçok adli vakanın kamuoyunda geniş yer aldığı ülkemizde en az suç işlenen şehir Adıyaman olurken, en yüksek suç oranına sahip şehir Karaman oldu.

Türkiye’de suç oranının en çok ve en az olduğu ilk on kent belli oldu. Bu sonuçlar, hem coğrafi bölgeler arasındaki farklılıkları hem de şehirlerin sosyoekonomik yapılarını gözler önüne serdi.

DÜNYADA İSE 14. SIRADA

Öte yandan Türkiye Avrupa’da organize suç endeksinin en yüksek olduğu ülke konumunda. 2023'te skoru biraz daha kötüleşen Türkiye, dünyada ise 14. sırada bulundu.

TÜRKİYE'NİN SUÇ HARİTASI

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SUÇ ORANI EN DÜŞÜK 5 İL

ADIYAMAN %0,156
ŞIRNAK %0,159
BİTLİS %0,175
SİİRT %0,175
BAYBURT %0,186

Suç oranlarının en düşük olduğu şehirler arasında Adıyaman ve Şırnak dikkat çekti. Türkiye'nin en düşük suç oranına sahip iki şehri Adıyaman ve Şırnak oldu.

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SUÇ ORANI EN YÜKSEK 5 İL

KARAMAN %0,836
MANİSA %0,834
ISPARTA %0,828
İZMİR %0,801
UŞAK %0,801

Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı 2023 yılına ilişkin adli istatistikleri, Türkiye'de suç oranlarında artış yaşandığını gözler önüne serdi. Özellikle kasten öldürme, kasten yaralama ve cinsel saldırı Türkiye'de en fazla işlenen suçlar oldu. İşte o liste şu şekilde:

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Suç türleri: Öldürme, yaralama, cinsel suçlar, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu, sahtecilik, kötü muamele, zimmet, rüşvete, kaçakçılık, trafik suçları, orman suçları, ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili suçlar, icra iflas kanununa muhalefet, askeri ceza kanununa muhalefet, tehdit, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, ailenin korunması tedbirine aykırılık, diğer suçlar, bilinmeyen.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı öldürme suçlu
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