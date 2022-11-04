HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. O mektup her şeyi değiştirdi... ABD basını "Ukrayna, alternatiflerini arıyor" başlığıyla verdi! Musk buna ne diyecek?

O mektup her şeyi değiştirdi... ABD basını "Ukrayna, alternatiflerini arıyor" başlığıyla verdi! Musk buna ne diyecek?

04.11.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ı alan Elon Musk şimdi kafasını başka bir yere, Ukrayna'ya çevirmek zorunda. Daha önce ABD basınında çıkan haberlerle, Musk'ın şirketi SpaceX'in Pentagon'a mektup yazdığı ve "Ukrayna'daki Starlink'in finansmanını siz üstlenin" dediği öne sürülmüştü. Musk finanse etmeye devam edeceğiz dese de, Ukrayna'dan ilginç bir açıklama geldi. Görünüşe göre Pentagon'a yazıldığı söylenen o mektup, her şeyi değiştirdi! ABD basını p açıklamayı "Ukrayna, alternatiflerini arıyor" başlığıyla verdi.

O mektup her şeyi değiştirdi... ABD basını "Ukrayna, alternatiflerini arıyor" başlığıyla verdi! Musk buna ne diyecek?

Elon Musk'ın Starlink hizmeti dünya çapında artık bir trend. Dünya yörüngesinde bulunan Starlink uyduları aracılığıyla yeryüzüne internet sağlayan Starlink'in bir trend olarak ifade edilebilmesinin en büyük nedeni ise aylardır Rusya ile savaşta olan Ukrayna'da hizmete sunulmuş olması. Elon Musk'ın kararıyla ülkede aktif hale getirilen Starlink hem Ukraynalıların hem de Ukrayna ordusunun iletişiminde büyük pay sahibi oldu. Bu durum Ukraynalıların Elon Musk'a olan bakışına da olumlu yansıdı. Ancak günler önce ABD basınında ortaya çıkan haberlerle her şey bir anda değişti. Adeta ortalık karıştı.

O HABERLERDE NELER VARDI?

O haberler, Pentagon'a giden bir mektupla ilgiliydi. CNN International tarafından elde edilen flaş belgelere göre, Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Pentagon’a mektup yazdı ve şirketin artık Ukrayna’da Starlink uydu internet hizmetini finanse etmeye devam edemeyeceğini bildirdi. Ayrıca, Ukrayna hükümeti ve askeri kullanım için sunulan Starlink hizmetinin finansmanının Pentagon tarafından üstlenilmesinin talep edildiği belirtildi. Habere göre, SpaceX'in hükümet satış direktörü bir mektupta, “Ukrayna'ya daha fazla terminal bağışlama veya mevcut terminalleri belirsiz bir süre için finanse etme durumunda değiliz” dedi. Mektubun uluslararası basın kuruluşlarının manşetlerini süslemesiyle gözler Elon Musk'a çevrildi. Ve beklenen o açıklama geldi.

Musk1

ELON MUSK'TAN YANIT GELMİŞTİ

Elon Musk, o dönem ortalığı karıştıran mektup iddiası sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ukrayna’ya verilen Starlink hizmetinin ücretsiz olarak süreceğini ifade etti ve “Starlink hala para kaybediyor ve diğer şirketler vergi mükelleflerinden milyarlarca dolar alıyor olsa da biz Ukrayna hükümetini ücretsiz olarak finanse etmeye devam edeceğiz” dedi.

Bu açıklama sonrası sular durulmuş gibiydi.

Pentagon’a mektup gitmişti... Elon Musk'tan flaş açıklama! Pentagon’a mektup gitmişti... Elon Musk'tan flaş açıklama!

VE GÜNLER SONRA... UKRAYNA'DAN 'ALTERNATİF' AÇIKLAMASI GELDİ!

CNBC'nin haberine göre, Portekiz'deki bir teknoloji konferansına katılan Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov perşembe günü yaptığı açıklamada, Ukrayna hükümetinin Elon Musk’ın SpaceX uydu internet hizmeti Starlink’e alternatifler aradığını söyledi.

Mykhailo_Fedorov_(cropped)

Fedorov, Musk’ın Ukrayna’da Starlink’i finanse etmesiyle ilgili herhangi bir sorun görmediğini belirterek, "Operasyon şu anda iyi çalışıyor” dedi. Ayrıca, hükümetin Rusya’nın işgali ile kesintiye uğrayan Ukrayna’daki bilişim altyapısını desteklemek için yeni uydu iletişim araçları aradığını açıkladı.

Başka uydu iletişm araçları kullandıklarını da söyleyen Fedorov, “Buraya gelmemin nedenlerinden biri yeni ortaklıklar aramak ve yeni ortaklarla bağlantı kurmaktır” diye ekledi.

ABD merkezli CNBC, bu haberi "Başbakan Yardımcısı açıkladı, Ukrayna hükümeti Elon Musk'ın Starlink'ine alternatifler arıyor" başlığıyla verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yasak kalktı! Tekrardan izin verilecekYasak kalktı! Tekrardan izin verilecek
İmran Han'a suikast girişimi: Saldırgan linçten zor kurtuldu! Saldırı anı kameradaİmran Han'a suikast girişimi: Saldırgan linçten zor kurtuldu! Saldırı anı kamerada
Türkiye'nin konuştuğu çocuklardan kötü haber! 'Sudan korkuyor, hırçın davranışları var'Türkiye'nin konuştuğu çocuklardan kötü haber! 'Sudan korkuyor, hırçın davranışları var'
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk

En Çok Okunan Haberler

Türkiye bu çocukları konuşuyor! Dünyada bir kişi hayatta kaldı: Yüzde yüz ölümcül

Türkiye bu çocukları konuşuyor! Dünyada bir kişi hayatta kaldı: Yüzde yüz ölümcül

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

Karı-koca gibi kiraladıkları evde bakın ne yaptılar! Akşamları...

Karı-koca gibi kiraladıkları evde bakın ne yaptılar! Akşamları...

Akaryakıtta 26 Temmuz sonrası ilk! Yine değişti

Akaryakıtta 26 Temmuz sonrası ilk! Yine değişti

Krediden ucuz kredi! Düşük faiz oranı ile yeni alternatif oldu

Krediden ucuz kredi! Düşük faiz oranı ile yeni alternatif oldu

Peşine düşüp hesap sordu! O anları sosyal medyadan paylaştı: Evime aldım, şeytan çıktı

Peşine düşüp hesap sordu! O anları sosyal medyadan paylaştı: Evime aldım, şeytan çıktı

İlginizi Çekebilir

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

Tam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yok

Tam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yok

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Ekmek değil zehir: İstisnasız hepsinde var

Ekmek değil zehir: İstisnasız hepsinde var

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.