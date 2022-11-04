O mektup her şeyi değiştirdi... ABD basını "Ukrayna, alternatiflerini arıyor" başlığıyla verdi! Musk buna ne diyecek?

Elon Musk'ın Starlink hizmeti dünya çapında artık bir trend. Dünya yörüngesinde bulunan Starlink uyduları aracılığıyla yeryüzüne internet sağlayan Starlink'in bir trend olarak ifade edilebilmesinin en büyük nedeni ise aylardır Rusya ile savaşta olan Ukrayna'da hizmete sunulmuş olması. Elon Musk'ın kararıyla ülkede aktif hale getirilen Starlink hem Ukraynalıların hem de Ukrayna ordusunun iletişiminde büyük pay sahibi oldu. Bu durum Ukraynalıların Elon Musk'a olan bakışına da olumlu yansıdı. Ancak günler önce ABD basınında ortaya çıkan haberlerle her şey bir anda değişti. Adeta ortalık karıştı.

O HABERLERDE NELER VARDI?

O haberler, Pentagon'a giden bir mektupla ilgiliydi. CNN International tarafından elde edilen flaş belgelere göre, Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Pentagon’a mektup yazdı ve şirketin artık Ukrayna’da Starlink uydu internet hizmetini finanse etmeye devam edemeyeceğini bildirdi. Ayrıca, Ukrayna hükümeti ve askeri kullanım için sunulan Starlink hizmetinin finansmanının Pentagon tarafından üstlenilmesinin talep edildiği belirtildi. Habere göre, SpaceX'in hükümet satış direktörü bir mektupta, “Ukrayna'ya daha fazla terminal bağışlama veya mevcut terminalleri belirsiz bir süre için finanse etme durumunda değiliz” dedi. Mektubun uluslararası basın kuruluşlarının manşetlerini süslemesiyle gözler Elon Musk'a çevrildi. Ve beklenen o açıklama geldi.

ELON MUSK'TAN YANIT GELMİŞTİ

Elon Musk, o dönem ortalığı karıştıran mektup iddiası sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ukrayna’ya verilen Starlink hizmetinin ücretsiz olarak süreceğini ifade etti ve “Starlink hala para kaybediyor ve diğer şirketler vergi mükelleflerinden milyarlarca dolar alıyor olsa da biz Ukrayna hükümetini ücretsiz olarak finanse etmeye devam edeceğiz” dedi.

Bu açıklama sonrası sular durulmuş gibiydi.

VE GÜNLER SONRA... UKRAYNA'DAN 'ALTERNATİF' AÇIKLAMASI GELDİ!

CNBC'nin haberine göre, Portekiz'deki bir teknoloji konferansına katılan Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov perşembe günü yaptığı açıklamada, Ukrayna hükümetinin Elon Musk’ın SpaceX uydu internet hizmeti Starlink’e alternatifler aradığını söyledi.

Fedorov, Musk’ın Ukrayna’da Starlink’i finanse etmesiyle ilgili herhangi bir sorun görmediğini belirterek, "Operasyon şu anda iyi çalışıyor” dedi. Ayrıca, hükümetin Rusya’nın işgali ile kesintiye uğrayan Ukrayna’daki bilişim altyapısını desteklemek için yeni uydu iletişim araçları aradığını açıkladı.

Başka uydu iletişm araçları kullandıklarını da söyleyen Fedorov, “Buraya gelmemin nedenlerinden biri yeni ortaklıklar aramak ve yeni ortaklarla bağlantı kurmaktır” diye ekledi.

ABD merkezli CNBC, bu haberi "Başbakan Yardımcısı açıkladı, Ukrayna hükümeti Elon Musk'ın Starlink'ine alternatifler arıyor" başlığıyla verdi.

