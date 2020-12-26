O motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa’nın İznik ilçesinde motosikleti ile karayolunun karşısına geçmeye çalışırken metrelerce sürüklenen Alirıza Tansök, hastanedeki hayat mücadelesini kaybetti.

Bursa’da 25 Aralık tarihinde İznik-Çakırca yolu üzerinde İbrahim Çakmak’ın kullandığı 19 FG 863 otomobil, karşı yönden gelip yolun karşısına geçmek için dönüş yapan Alirıza Tansök (62) idaresindeki 16 FCH 76 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ali Rıza Tansök motosiklet üzerinden fırlayıp metrelerce ileriye düştü. Kazaya tanık olan bir bekçi köpeği de tanık olduğu kazaya olduğu alanda sağa sola koşup havaya zıplayarak tepki verdi.

Ağır yaralanan Tansök 112 ambulansıyla hastaneye sevk edildi. Otomobil sürücüsü İbrahim Çakmak ise ifadesi alınmak üzere İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Tansök, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

