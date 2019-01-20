"O mücadele olmamış olsa bugün çok farklı şeyler konuşulacaktı"

BİLECİK (AA) - MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "O mücadele olmamış olsa, o kararlılık, o irade ortaya konulmamış olsa Türkiye’de belki bugün daha farklı şeyler konuşuluyor olacaktı." dedi.

Büyükataman, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde partisinin il başkanları adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bugün 2018 yılına damga vuran en önemli hadiselerden biri olan Zeytin Dalı Harekatı'nın seneidevriyesi olduğunu hatırlattı.

Harekatın büyük bir kararlılıkla yapıldığını söyleyen Büyükataman, "O mücadele olmamış olsa o kararlılık, o irade ortaya konulmamış olsa Türkiye’de belki bugün daha farklı şeyler konuşuluyor olacaktı." diye konuştu.

- Tehlike henüz geçmiş değil

Hala tehlikenin geçmediğini vurgulayan Büyükataman, şöyle devam etti:

"O bölgede oluşturulmak istenen küresel çetelerin senaryoları her ne kadar hayat bulmamış olmakla birlikte hesaptan, tezgahtarlıktan o coğrafyadan eksik değil. ABD'nin takip ettiği üzere bölge üzerindeki hesapları hiç eksik olmadı. Her gün binlerce tırla terör örgütünü adeta düzenli bir ordu haline dönüştürmek adına ortaya koymuş olduğu gayretlerde hiç eksik olmadı. Bugün ne olduysa birden bire bölgeden asker çekme kararını ifade ettiler. Fakat oyun içinde oyun olabileceği gerçeğinden hareketle bunu ihtiyatla karşılamak durumundayız. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yakinen takip etmek, ihtiyatlı bu adımları karşılamak, bu anlamda bir kuşkuya sebebiyet verebilecek düzenlemeler söz konusu olmuş olması halinde mutlaka kararlılıkla adım atılması gerektiğini hatırdan uzak tutmamak icap ediyor."