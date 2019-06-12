HABER

O muhtar mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2019 15:12 | Son Güncelleme

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Zafer Mahallesi’nde Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) aldığı kararla 32 seçmeni bulunan iki binada 2 Haziran’da yapılan muhtar seçimi sonrasında 13 oyla kazanan bayan aday bugün mazbatasını aldı.Zafer mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle iki binanın dışındaki bütün binalar yıkılırken, YSK bu nedenden dolayı 31 Mart’ta bu mahallede muhtarlık seçimine gerek duymamıştı.

O muhtar mazbatasını aldı

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Zafer Mahallesi’nde Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) aldığı kararla 32 seçmeni bulunan iki binada 2 Haziran’da yapılan muhtar seçimi sonrasında 13 oyla kazanan bayan aday bugün mazbatasını aldı.
Zafer mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle iki binanın dışındaki bütün binalar yıkılırken, YSK bu nedenden dolayı 31 Mart’ta bu mahallede muhtarlık seçimine gerek duymamıştı. İlçe Seçim Kurulu daha sonra aldığı kararla 2 Haziran’da tekrar seçim yapılması karar verirken, yapılan oylamada Cemile Keskin 13 oy alarak muhtar seçilmişti.
İki binada toplam 32 seçmen tekrar seçime giderken, muhtarlık için 2 aday yarıştı. Yapılan seçimde toplamda 17 oy kullanılırken, Cemile Keskin 13 oy alarak muhtar seçildi. Zafer Mahallesi’nin kentsel dönüşüm nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’ne bağlanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cemile Keskin’in muhtarlığı düşürülecek. Keskin’in muhtarlık görevinin yaklaşık 1 yıl sürdürecek.
Keskin muhtar seçilmesinin ardından mazbatasını bugün Trabzon Adliyesine giderek Ortahisar Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı.

O muhtar mazbatasını aldı

O muhtar mazbatasını aldı

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
Kazakistan’da Tokayev yemin ettiKazakistan’da Tokayev yemin etti
Bakan Soylu'dan iddialara yanıtBakan Soylu'dan iddialara yanıt

En Çok Okunan Haberler

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan, Karamollaoğlu'nun pasaportu ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan iddialara yanıt

Bakan Akar'dan ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mektubuna yanıt

Türkiye'den ABD'ye mektup tepkisi: Cevabı hazırlıyoruz

Son dakika: AK Parti bu akşam askerlik sistemini görüşmek için toplanıyor

AK Parti bu akşam askerlik sistemini görüşmek için toplanıyor

Bakan Gül, ABD'de FETÖ elebaşının iade sürecini görüştü

Bakan Gül, ABD'de FETÖ elebaşının iade sürecini görüştü

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına bir cevap da Küçükkaya'dan geldi!

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddiasıyla ilgili açıklama

Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddiasıyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.