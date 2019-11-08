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O okulda özel öğrenciler derste (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 13:41 | Son Güncelleme

    MUHTAR HAKKINDA SUÇ DUYURU Aksaray'da Mehmetçik İlkokulu'nda yaşanan olayın ardından özel eğitimli öğrencilerin velileri,  diğer velileri yönlendirip, kendilerine hareket ettiğini öne sürdükleri okulun bulunduğu Laleli Mahallesi Muhtarı Şükür Genç hakkında, 'hakaret' suçundan Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

MUHTAR HAKKINDA SUÇ DUYURU

Aksaray'da Mehmetçik İlkokulu'nda yaşanan olayın ardından özel eğitimli öğrencilerin velileri, diğer velileri yönlendirip, kendilerine hareket ettiğini öne sürdükleri okulun bulunduğu Laleli Mahallesi Muhtarı Şükür Genç hakkında, 'hakaret' suçundan Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı Ergül Arık, Laleli Mahallesi Muhtarı Şükür Genç hakkında suç duyurusunda bulunmak için, velilerle birlikte adliyeye geldiklerini belirterek, muhtar hakkında gerekli maddi ve manevi tazminat davası ile 'hakaret' suçundan başvuruda bulunacaklarını söyledi. Arık, ''Gereken ne ise onu yapacağız. Sayın Valimiz de konunun takipçisi. Okul müdürüyle ilgili gerekli işlem başlatıldı. Müdür yardımcılarının akıbetini de bekliyoruz" dedi.

Dernek Başkan Yardımcısı Cennet İnceöz de şunları söyledi:

"Bugün sabah itibariyle birkaç kendini bilmez veli, arkadaşlara tepkilerde bulunmuş. Yaptıkları yanlışın hala farkında olmayan insanlar. Ailelere destek olmak için Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nden psikologlar geldi. Valimiz desteğini açıkladı. Emniyet Müdürü güvenliğimiz için polis ekiplerini hazırda bulunduruyor."

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