"O öldükten sonra bozlaklar öksüz kaldı"

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Dillerden düşmeyen eserleriyle Anadolu insanının gönlünde taht kuran "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş, ölümünün 6. yılında anılıyor. İzmir'de 25 Eylül 2012'de hayatını kaybeden ve bir gün sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreniyle memleketi Kırşehir'de toprağa verilen bozlak ustası Neşet Ertaş'ın ölümünün üzerinden 6 yıl geçti. Sevenleri, "Bozkırın Tezenesi"ni ve eserlerini unutamıyor. Kırşehir merkezdeki Bağbaşı Mezarlığı'nda bulunan Ertaş'ın kabrini, her gün onlarca kişi ziyaret ediyor. İş ya da ziyaret için Ankara-Kayseri karayolu üzerindeki Kırşehir'den geçen Ertaş'ın sevenleri, mezarlığa uğrayıp bir "Fatiha" okuduktan sonra yollarına devam ediyor. Her gün farklı bir iş yerinden bozlak ustasının seslendirdiği türküler yankılanıyor. Sanatı ve mütevazı kişiliği ile Anadolu insanının gönlünde taht kuran bozlak ustasını en iyi tanıyanlardan biri olan Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu sanatçısı Burhan Ertaş, geçen yıl Kırşehirli şair İbrahim Düğer'in Neşet Ertaş için yazdığı "Bir garip usta" şiirini besteleyerek bozlak ağzıyla seslendirdi.

Neşet Ertaş'ın amcasının oğlu Burhan Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Neşet Ertaş'ın ustalık döneminin kendilerinin çocukluk ve gençlik yıllarına denk geldiğini söyledi. Kırşehir'e ve Abdal kültüründen gelen sanatçılara Neşet Ertaş'ın çok önemli değerler kattığını belirten Ertaş, 2001 yılında Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu'nun kurulmasına öncülük ettiğini dile getirdi. Ertaş, onun sayesinde yaklaşık 17 yıldır topluluk olarak yurt içinde ve dışında sayısız konser, festival ve etkinliklere katıldıklarını ifade etti. Bozlak ustasının Kırşehir'de verdiği son konserin ardından arkadaşlarıyla bir araya geldiği sohbet toplantısına katılma fırsatı bulduğunu anlatan Ertaş, "(Neşet Ertaş) Ölmeden birkaç sene önce Kırşehir'e konsere gelmişti. Konser sonunda otelde arkadaşlarını toplayarak sohbet etmişlerdi. Rahmetli babam, rahmetli zurna sanatçısı Ayvaz usta ve diğer arkadaşlarıyla. Onlarla beraber ben de muhabbet ortamında bulundum. Geçmişi yad edip duygulanmışlardı." diye konuştu.

- "Eliyle işaret ederek 'durun' dedi" Burhan Ertaş, bozlak ustasını ölümünden birkaç gün önce İzmir'de ziyaret ettiklerini aktararak, şöyle devam etti: "Rahmetli Neşet ağabey ölmeden önce hastanede ziyaretine gidelim dedik. Topluluk içindeki arkadaşlarla üç, dört araba gittik. Bir geçmiş olsun deyip çıkacaktık. Kapıdan içeri girince geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çıkmak istediğimizde bizi bırakmadı. Eliyle işaret ederek 'durun' dedi. Çok fazla konuşamıyordu. Gitmemizi istemedi. Yetiştiği toplumdan olanları her zaman yanı başında görmek istiyordu. Bırakmadı bizi. Kızı, oğlu falan yanındaydı. Onlara, 'bunlar gitmesin' diye el işaretleriyle zar zor konuşarak söyledi. 'Onlar dursunlar, görmek istiyorum' diye söyledi. Rahatsız olduğu için yarım saat sonra kalkalım istedim. Yine de göndermek istemedi." Ustanın mütevazı kişiliğiyle gönüllere taht kurduğuna vurgu yapan Ertaş, "Neşet ağabey, gönlü bol, gönlü açık, insanları seven bir insandı. Kimseyi üzmezdi. Alçak gönüllülüğüyle gitti. İnsanlara saygılı davranmaya, kimseyi kırmamaya özen gösterirdi. Allah rahmet eylesin. Bu düşünce ve duygulara göre yaşadı ve gitti." dedi.