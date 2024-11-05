O öpme sahnesi sosyal medyayı salladı! Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'na binlerce yorum geldi

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi konusu ve muhteşem oyuncu kadrosu ile yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Her bölümü sosyal medyada yankı uyandıran dizinin son bölümü yine 'TT' listesinde yer aldı.

Dizide Cüneyd Efendi karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu'nun sahneleri izleyenlerden tam not aldı.

Çocukluğundan bu yana kimseyle temas edemeyen Cüneyd karakterinin amcası Sadi tarafından da öpüldüğü anlar da çok konuşuldu.

YORUM YAĞDI

Mert Yazıcıoğlu'nun sahnelerine sosyal medyada; 'muhteşem oyunculuk', 'harika oynuyor', 'oyunculuğuna diyecek bir şey yok', 'rol içinde rol yapıyor' gibi yorumlar yapıldı.