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  4. O öpme sahnesi sosyal medyayı salladı! Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'na binlerce yorum geldi

O öpme sahnesi sosyal medyayı salladı! Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'na binlerce yorum geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.11.2024 10:23
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Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Dizide Cüneyd Efendi karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu'nun sahneleri ise çok beğeniliyor. Son olarak 25. bölümüyle ekrana gelen dizide Mert Yazıcıoğlu izleyenlerden tam not aldı. Yazıcıoğlu'na binlerce yorum geldi...

O öpme sahnesi sosyal medyayı salladı! Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'na binlerce yorum geldi

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi konusu ve muhteşem oyuncu kadrosu ile yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Her bölümü sosyal medyada yankı uyandıran dizinin son bölümü yine 'TT' listesinde yer aldı.

Dizide Cüneyd Efendi karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu'nun sahneleri izleyenlerden tam not aldı.

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Çocukluğundan bu yana kimseyle temas edemeyen Cüneyd karakterinin amcası Sadi tarafından da öpüldüğü anlar da çok konuşuldu.

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YORUM YAĞDI

Mert Yazıcıoğlu'nun sahnelerine sosyal medyada; 'muhteşem oyunculuk', 'harika oynuyor', 'oyunculuğuna diyecek bir şey yok', 'rol içinde rol yapıyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Yazıcıoğlu Kızıl Goncalar
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