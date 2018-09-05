HABER

O otelde sıkıntı aşıldı, müşteriler tatillerine devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 17:38 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hizmet veren, Gülşah - Ender Alkoçlar'ın işletmeciliğini yaptığı 5 yıldızlı Alkoçlar Adakule Otel'de uygulanan icra işlemi krizi, kısa sürede aşıldı, hayat normale döndü.

KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hizmet veren, Gülşah - Ender Alkoçlar'ın işletmeciliğini yaptığı 5 yıldızlı Alkoçlar Adakule Otel'de uygulanan icra işlemi krizi, kısa sürede aşıldı, hayat normale döndü. Otelin Genel Müdürü İsmail Bartu, "Sorunu hemen çözdük misafirlerimiz hiçbir sıkıntı yaşamadı. Herkes odalarında havuz başında eğlencelerinde. Faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz kesintisiz sürüyor" dedi. Gülşah - Ender Alkoçlar'ın işletmeciliğini yaptığı 329 oda ve 750 yatak kapasiteli 5 yıldızlı Alkoçlar Adakule Oteli'nde işletme ile mülk sahipleri arasında yaşanan kira anlaşmazlığı sonrasında icra takibi başlatılmıştı. Otele polis ve icra memurlarının gelmesiyle yaşanan sıkıntı, işletmeciler ile mülk sahipleri arasında yapılan görüşmeler sonrasında çözüme kavuştu. Otel de faaliyetlerine kaldığı yerden devam etti. Hayatın normale döndüğü otelde müşteriler, havuz başında ve plajda tatillerini sürdürdü. Bu arada başka tesislere yerleştirilmesi planlanan yerli ve yabancı yaklaşık 700 otel müşteri de olumsuzluk yaşamadan tatillerine kaldıkları yerde devam ediyor. 'HİÇBİR AKSAKLIK YAŞANMADI' Otelde personeliyle birlikte müşterileriyle ilgilenen Genel Müdür İsmail Bartu, "Üzücü bir durum yaşandı. Ancak sorunu hemen çözdük. Misafirlerimiz hiçbir sıkıntı yaşamadı. Herkes odalarında havuz başında eğlencelerinde. Faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz kesintisiz sürüyor. Bundan sonra da aynı kalite anlayışıyla hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi. Alkoçlar Grubu'nda yaklaşık 20 yıldır çeşitli birimlerde görev yapan Otelin Genel Müdür Yardımcısı Baki Çin ise "Tüm personelimizle müşterilerimizin hizmetindeyiz. Çalışmalarımızda hiçbir aksama olmadı. Ben ve arkadaşlarımız görevlerimizin başındayız" dedi.

PARTNERGüzel oyuncu evlendiGüzel oyuncu evlendi
Aşçılar İncirliova'da kamp kurduAşçılar İncirliova'da kamp kurdu
Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki işine son verilmesi sosyal medyayı salladıŞirin Payzın'ın CNN Türk'teki işine son verilmesi sosyal medyayı salladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Rusya'dan 'çok kritik' İdlib mesajı

Rusya'dan 'çok kritik' İdlib mesajı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki işine son verilmesi sosyal medyayı salladı

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki işine son verilmesi sosyal medyayı salladı

Pavyonda tanışıp evlendi! Sonu kötü bitti

Pavyonda tanışıp evlendi! Sonu kötü bitti

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Rusya'dan Türkiye, Fransa ve Almanya'ya İstanbul'da zirve çağrısı!

Rusya'dan Türkiye, Fransa ve Almanya'ya İstanbul'da zirve çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.