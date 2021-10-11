O otomobiller kapış kapış gidiyor! Eylülde satışlar düşse de lükse talep var

Eylül ayında lüks ve spor otomobil satışlarında yükseliş yaşandı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından paylaşılan verilere göre; eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 2020 yılının aynı dönemine göre; yüzde 36.9 azalarak 57 bin 141 adet gerçekleşirken; ultra lüks pazarında yüzde 25.9 büyüme yaşandı.

Ultra lüks segmentte 243 otomobil satılırken, lüks segmentteki satış adedi de bin 162 olarak açıklandı.

9 AYDA 482 PORSCHE

Geçen ay lüks ve spor kategorisinde tüm markalardan satış yapılırken; 59 adetle Porsche, 16 adetle Jaguar ve 15 adetle Maserati dikkat çekti.

Eylül ayında 3 Lamborghini, 5 Lexus, 2 Aston Martin ve 1'er adet de Bentley ile Ferrari marka otomobil alıcı buldu. İlk 9 ay içerisinde lüks pazarı yüzde 38.1 büyüyerek 11 bin 481, ultra lüks pazarı yüzde 20 büyüyerek 2 bin 771 adede ulaştı. 434 bin 800 adetlik otomobil pazarında 152 Lexus, 482 Porsche, 61 Maserati, 80 Jaguar, 18 Ferrari, 24 Aston Martin, 9 Bentley ve 12 Lamborghini satıldı.

SUV SEDANI GEÇTİ

Türkiye otomobil pazarında geçen ay en çok tercih edilen gövde tipi 17 bin 68 satış ve toplam satışlardan yüzde 39.3 payla SUV otomobiller oldu. Bu şekilde SUV otomobil satışları ilk defa sedan otomobil satışlarını geçti.

SUV otomobilleri, 14 bin 398 satış ve yüzde 33.2 payla sedan otomobiller takip etti. 2021’in ilk 9 aylık dönemi incelendiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40.111e yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 34.9 payla SUV ve yüzde 22.9 payla da hatchback takip etti.



