HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. O otomobiller kapış kapış gidiyor! Eylülde satışlar düşse de lükse talep var

O otomobiller kapış kapış gidiyor! Eylülde satışlar düşse de lükse talep var

11.10.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomotiv satışları, eylül ayında yüzde 36.9 geriledi. Ultra lüks pazarı yüzde 25.9 büyürken, 1 ay içerisinde 59 Porsche, 16 Jaguar, 15 Maserati, 5 Lexus, 3 Lamborghini, 2 Aston Martin, Ver adet de Ferrari ve Bentley satıldı.

O otomobiller kapış kapış gidiyor! Eylülde satışlar düşse de lükse talep var

Eylül ayında lüks ve spor otomobil satışlarında yükseliş yaşandı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından paylaşılan verilere göre; eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 2020 yılının aynı dönemine göre; yüzde 36.9 azalarak 57 bin 141 adet gerçekleşirken; ultra lüks pazarında yüzde 25.9 büyüme yaşandı.

Ultra lüks segmentte 243 otomobil satılırken, lüks segmentteki satış adedi de bin 162 olarak açıklandı.

9 AYDA 482 PORSCHE

Geçen ay lüks ve spor kategorisinde tüm markalardan satış yapılırken; 59 adetle Porsche, 16 adetle Jaguar ve 15 adetle Maserati dikkat çekti.

Eylül ayında 3 Lamborghini, 5 Lexus, 2 Aston Martin ve 1'er adet de Bentley ile Ferrari marka otomobil alıcı buldu. İlk 9 ay içerisinde lüks pazarı yüzde 38.1 büyüyerek 11 bin 481, ultra lüks pazarı yüzde 20 büyüyerek 2 bin 771 adede ulaştı. 434 bin 800 adetlik otomobil pazarında 152 Lexus, 482 Porsche, 61 Maserati, 80 Jaguar, 18 Ferrari, 24 Aston Martin, 9 Bentley ve 12 Lamborghini satıldı.

SUV SEDANI GEÇTİ

Türkiye otomobil pazarında geçen ay en çok tercih edilen gövde tipi 17 bin 68 satış ve toplam satışlardan yüzde 39.3 payla SUV otomobiller oldu. Bu şekilde SUV otomobil satışları ilk defa sedan otomobil satışlarını geçti.

SUV otomobilleri, 14 bin 398 satış ve yüzde 33.2 payla sedan otomobiller takip etti. 2021’in ilk 9 aylık dönemi incelendiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40.111e yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 34.9 payla SUV ve yüzde 22.9 payla da hatchback takip etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyorBaş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyor
Girdiği camı kapatmış! Yok böyle rahatlıkGirdiği camı kapatmış! Yok böyle rahatlık
Opel alacaklara müjdeOpel alacaklara müjde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tartıştığı kişiler tarafından öldürüldü, yakınları sinir krizi geçirdi! Kahreden detay

Tartıştığı kişiler tarafından öldürüldü, yakınları sinir krizi geçirdi! Kahreden detay

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

Yok artık Messi! Muslera'ya şut çekmeden gol attı

Yok artık Messi! Muslera'ya şut çekmeden gol attı

İngiltere'de büyük kriz! Fabrikalar kapanabilir

İngiltere'de büyük kriz! Fabrikalar kapanabilir

Hepsi aynı şikâyetle başvurdu! Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası

Hepsi aynı şikâyetle başvurdu! Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası

Ömer Çelik'in sözleri sonrası gençler ayağa kalktı

Ömer Çelik'in sözleri sonrası gençler ayağa kalktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hamilton ve Russell’e gönderme

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hamilton ve Russell’e gönderme

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Mezarlıkta gizemli olay! Ekipler harekete geçti

Mezarlıkta gizemli olay! Ekipler harekete geçti

Milli sporcuya trafikte kurşun yağmuru

Milli sporcuya trafikte kurşun yağmuru

Davutoğlu'na 'ihanet' tepkisi! Emekli öğretmene bu karşılığı verdi

Davutoğlu'na 'ihanet' tepkisi! Emekli öğretmene bu karşılığı verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.