O oyuncaklar tarihe karışıyor!

Oyun ve oyuncak firması Hasbro, cinsiyet konusunda yalnızca kadın-erkek şeklindeki sınırlamanın dışına çıkmak için ünlü Bay/Bayan Patates Kafa (Mr. Potato Head) oyuncağının adında değişikliğe gidiyor.

Firmaya göre on yıllardır en popüler oyuncaklar arasında yer alan Bay/ Bayan Patates Kafa'da bu yıl yapılacak bu değişiklikle yalnızca iki cinsiyet olduğu ve çekirdek aile kalıplarının yıkılmasına yardımcı olabilecek. Fast Company'ye konuşan Hasbro Genel Müdürü Kimberly Boyd, "Kültür evrimleşti. Çocuklar kendi deneyimlerini yansıtabilmek istiyor. Markanın şu anki 'Bay' ve 'Bayan' taşıyan hali, cinsiyet kimliği ve aile yapısı konusunda sınırlandırıcı" dedi.

1952'de kurulan firmanın ürettiği, 'Oyuncak Hikayesi' (Toy Story) filmine de konuk olan bu patates şeklindeki oyuncakların 'karı, koca, çocuklardan' oluşan aile setlerinin satışının da durdurulacak.

Öte yandan firmanın kararına sosyal medyada özellikle muhafazakarlardan tepkiler gecikmedi. Daily Wire sitesinin kurucusu Ben Saphiro, "Artık her cinsiyetten her çocuk bir Patates Kafa'ya bakıp yerleri değiştirilebilen parçaları olan plastik bir sferoit olmak hayali kurabilir. Bayan Patates Kafa da canından oldu. Cinsiyetsiz bir Pringles kutusuyla değiştirilecek" dedi.