O özgür bir ruh! 'Melek' sahilde üstsüz

26 yaşındaki model, şu anda WA kıyılarında kusursuz bi doğa harikası olan Rottnest Island'da dinlenmenin ve rahatlamanın tadını çıkarıyor.

Bridget'in kısa süre önce aşırı uyuşukluk ve endişe nöbeti ile sonuçlanan bir hastalıktan müzdarip olduğu ortaya çıkmıştı.