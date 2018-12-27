O özgür bir ruh! 'Melek' sahilde üstsüz

Victoria'nın Secret modeli Bridget Malcolm, Noel tatilini kesinlikle en iyi değerlendirenler arasında!
Bridget Malcolm
26 yaşındaki model, şu anda WA kıyılarında kusursuz bi doğa harikası olan Rottnest Island'da dinlenmenin ve rahatlamanın tadını çıkarıyor.
Instagram hesabından paylaşım yapan, Bridget güneşi içine çekerken, ıssız sahilde üstsüz şekilde verdiği pozları yayınladı.
Bridget, kıyıya doğru dururken açık bıraktığı saçlarını iddialı bir şekilde geri sallarken özgür ruhunu ortaya serdi.
Bridget'in kısa süre önce aşırı uyuşukluk ve endişe nöbeti ile sonuçlanan bir hastalıktan müzdarip olduğu ortaya çıkmıştı.
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