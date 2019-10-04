O profesörlerin yargılanmasına başlandı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapmadıkları ameliyatların parasını aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan profesör doktor çiftin, 18 aydan 6 yıla kadar hapsi isteniyor. İlk duruşmada C.E.T. ve D.T. haklarındaki iddiaları reddederken, C.E.T. asistanlara verdiği borç parayı geri aldığını ileri sürdü. MEÜ Tıp Fakültesi Dekanlığınca, yanlış kanser tedavisi uyguladıkları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 2017 yılında haklarında soruşturma açılan Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görevli profesör doktor C.E.T. (49) ve karısı D.T. (49) hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. Uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrencilerini 2. cerrah olarak ameliyatlara girmiş gibi göstererek, öğrencilere ödenen asistan ücretlerini de almakla suçlanan çiftin, bu ücretleri ödemek istemeyen öğrencileri ameliyata almama veya görev paylaşımında ayrımcılık yapma gibi baskı yöntemlerini uyguladıkları iddianamede yerini aldı. Çiftin gerçekte uygulanmayan işlemlere ait ameliyat kodlarını bazı ameliyatlarda kullanarak haksız kazanç sağladıklarının yer aldığı iddianamede, hastaneyi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) zarara uğrattıkları ortaya çıktı. 3 kez ’iştirak halinde görevi kötüye kullanma’ suçundan 18 aydan 6 yıla kadar hapis cezasının istendiği iddianame, Mersin 6. Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Suçlamaları reddettiler

Profesörlerin ilk duruşması yapıldı. İlk duruşmada C.E.T. ve D.T. haklarındaki iddiaları reddederken, C.E.T. asistanlara verdiği borç parayı geri aldığını iddia etti.

Tanık olarak dinlenen Y.İ. de kendisine yollanan asistanlık paralarını, banka yoluyla D.T.’ye gönderdiğini, uygulamaya tepki gösteren bazı çalışanların da ameliyata alınmadığını ileri sürdü.

Mahkeme başkanı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

2017 yılının Aralık ayında MEÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’na şikayet başvurusuyla ortaya atılan iddialar, Mersin’de yankı uyandırmıştı. İddiaya göre, hastanın, kendisine yanlış tedavi uygulandığı şikayetiyle yaptığı başvuru üzerine Dekanlık tarafından idare soruşturma başlatıldı. Bilirkişi olarak görevlendirilen bir profesör, Prof. Dr. C.E.T. ve eşi Prof. Dr. D.T.’nin yaptığı tüm ameliyatları inceledi. İnceleme sonucunda, elde edilen bilgiler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Savcılığın, profesör çiftin soruşturma izninin bağlı bulundukları üniversiteye ait olduğunu bildirmesi üzerine de MEÜ tarafından soruşturma başlatıldı.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, konuyla ilgili 18 Aralık 2017 tarihinde yaptığı açıklamada Prof. E.T.’nin, ‘maddi çıkar sağlama’ suçundan meslekten ihraç edildiğini, eşi Prof. D.T. ile ilgili yargı sürecinin ise devam ettiğini bildirmişti.

