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O restoranın sahibi açıklama yaptı: Görsel çalışmalarımızı süresiz olarak durdurduk

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 16:19 | Son Güncelleme

ETİLER'DE bulunan ünlü et lokantasında yapılan şov sırasında alevlerin aniden parlamasıyla eşiyle birlikte restoranda bulunan Çek uyruklu kadın turistin kıyafetleri tutuşması sonucu ağır yaralanmıştı.

Müslim SARIYAR - İSTANBUL,(DHA)

ETİLER'DE bulunan ünlü et lokantasında yapılan şov sırasında alevlerin aniden parlamasıyla eşiyle birlikte restoranda bulunan Çek uyruklu kadın turistin kıyafetleri tutuşması sonucu ağır yaralanmıştı. Olayda 3 turist ile 2 çalışanın da çeşitli yerlerinde yanıklar oluşmuştu.

Dünyanın birçok yerinde şubeleri bulunan restoran zincirine sahip Nusret Gökçe, yaşananların ardından bir basın açıklama yaptı.

Gökçe'nin açıklaması şu şekilde: “Değerli dostlarım, dün akşam Etiler restoranımızda maalesef çok üzücü bir kaza yaşadık. Büyük emekler vererek bugünlere getirdiğimiz işimizin en önemli parçası olan misafirlerimizi ve kamuoyunu konuyla ilgili bilgilendirmek isterim. Her şeyden önce kişisel üzüntümü ifade ediyorum. Misafirlerimiz İstanbul'da bulundukları farklı mekanlarda ziyaret ettim. Onların nihai sağlıklarına kavuşabilmeleri için her türlü desteği bizzat yürütüyor olacağım. Çalışma hayatım boyunca velinimetim olarak düşündüğüm misafirlerimizi, güzel lezzetlerin yanı sıra sorumluluk ve iyi niyetimizi de son noktasına kadar sunarak ağırlamaya devam edeceğiz.

Ayrıca belirtmek isterim ki; söz konusu talihsiz kazaya sebep olan görsel çalışmalarımızı süresiz olarak durdurduk. Hiçbir görsellik benim ve ailem olarak nitelendirdiğim ekibim için misafirlerimizin sağlığından, güveninden ve keyfinden önemli değildir"

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