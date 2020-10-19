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O restoranın yetkilisi konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 14:40 | Son Güncelleme

Bursa’da eğlence mekanında çıkan kavganın alkollü bir müşterinin canlı şarkı söyleyen sanatçı Güllü’yü masasına çağırmak istemesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Bursa’da eğlence mekanında çıkan kavganın alkollü bir müşterinin canlı şarkı söyleyen sanatçı Güllü’yü masasına çağırmak istemesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Restoran yetkilisi Beytullah Diri, "Biz aile mekanıyız. Bir müşterimiz canlı şarkı söyleyen sanatçıyı masasına davet etti. Israr edince tartışma yaşandı. Bizi çok seven dostlarımız da bu duruma tepki gösterdi" dedi.
Olay, gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda bir müşterinin şarkıcıyı masasına davet etmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine sandalye, şişe ve yumruklar konuştu. Diğer müşterilerin de araya girmesiyle kavga büyüdü
Restorandaki kavgada sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayılırken, ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler alkollü mekandaki kavgayı büyümeden önlerken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.
Olayın şahsi olduğunu ve kendilerinin bir aile mekanı olduğunu hatırlatan İşletme yetkilisi Beytullah Diri, " Biz aslında aile mekanıyız ve müşterimizi seçerek alıyoruz içeri. O gece bir müşterimiz farklı bir şekilde sanatçıyı kolundan tutarak "bizim masamıza oturacaksın ve 50 adet şampanya patlatacağız" deyip sanatçıya müdahale etmeye kalktı. Bizde işletme olarak müdahale ettik olayı yatıştırdık. Daha sonra ikinci kez aynı şeyi teklif ettiler. Sanatçı da burasının "aile mekanı" olduğunu belirtti. "Lütfen saygılı olalım" diyerek mikrofondan anons etti. Bizi çok seven dostlarımız da bu duruma tepki gösterdi. Biz aile olmaktan hiç bir zaman vazgeçmeyeceğiz" dedi.
Polis ekipleri, kavga edip maske ve mesafe kuralına uymayan 8 kişiye işlem yaparken, kavga eden tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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