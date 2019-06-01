O savcının görev yeri değişti

Esat TAŞTEKİN/ÇERMİK(Diyarbakır),(DHA)- DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, halı sahada rezervasyon saati nedeniyle yaşanan tartışmada 14 öğretmeni gözaltına aldırdığı iddia edilen Çermik Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kıran, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı oldu.

Çermik Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kıran, 27 Şubat akşamı futbol maçı yapmak için geldiği halı sahada iddiaya göre, rezervasyon saati nedeniyle bir grup öğretmen ile tartıştı. Tartışmanın ardından 14 öğretmen gözaltına alındığı öne sürüldü. Olayla ilgili HSK inceleme başlattı. Savcı Mehmet Kıran'ın görev yeri, HSK'nın dün yayımladığı Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnameleri ile değişti. Kararnamede Kıran'ın yeni görev yeri Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı oldu.

FOTOĞRAFLI

