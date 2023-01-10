O seçmenin tercihi damga vurdu! Son seçim anketi Fatih Portakal'ın yayınında paylaşıldı: İttifaklar arasında dikkat çeken fark

Seçim tarihi yaklaştıkça anketler de gözler önüne serdikleri ipuçları daha dikkatle takip ediliyor. MAK Araştırma, 61 ilde 5 bin 700 kişiyle ocak ayında seçim anketi gerçekleştirdi. Araştırmanın sonuçlarını firmanın sahibi Mehmet Ali Kulat, gazeteci Fatih Portakal'ın Youtube'daki canlı yayınında paylaştı. Bu sonuçlara göre Millet İttifakı ve altılı masanın toplam oy oranının Cumhur İttifakı'nın önünde olduğu görüldü. Son seçim anketinden detaylar şöyle...

15 PARTİ SIRALAMADA YER ALDI! İŞTE SES GETİRECEK SONUÇLAR

5 bin 700 kişinin katıldığı ankette seçmene yöneltilen sorulardan biri "Yarın genel seçim olsa (milletvekilliği seçimi) oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" oldu. Ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde sıralandı:

AK Parti: Yüzde 34,3

CHP: yüzde 25

İYİ Parti yüzde 15,6

HDP yüzde 8,4

MHP yüzde 6,3

DEVA yüzde 2,5

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,3

Gelecek Partisi: Yüzde 1,2

BTP: Yüzde 1,2

Zafer Partisi: Yüzde 1

Saadet Partisi: Yüzde 0,9

HÜDA Par: Yüzde 0,8

Demokrat Parti: Yüzde 0,4

Memleket: 0,2

TDP: Yüzde 0,1

Diğer: Yüzde 0,4

İTTİFAKLARDA DİKKAT ÇEKEN FARK

Bu sonuçlar hesaba katıldığında altılı masanın oy oranı yüzde 45,6 oldu. Millet İttifakı yüzde 41,9 oy oranına sahip olurken Cumhur İttifakı yüzde 40,6 civarında seçmenin tercihi oldu.

"İKİ İTTİFAKA DA YAKIN HİSSETMİYORUM"

Öte yandan ankette "Hangi ittifaka yakın hissediyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlarda iki ittifaka da yakın hissetmediğini belirtenlerin oranının yüksek olduğu görüldü. Bu soruya verilen yanıtlarda ortaya çıkan tablo ise şu şekilde: