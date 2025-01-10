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O şehir -25 dereceleri gördü! Resmen buz tuttu

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
10.01.2025 11:07
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Çatılarında buz sarkıtları oluştu... Sibirya soğuklarının etkili olmaya devam ettiği şehrimizde vatandaşlar soğukla mücadele ediyor.

O şehir -25 dereceleri gördü! Resmen buz tuttu

Sibirya soğuklarının etkili olmaya devam ettiği Ardahan’da vatandaşlar soğukla mücadele ediyor. Eksi 25 dereceyi gören Ardahan’ın Göle ilçesinde ağaçlar kırağı tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

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SİBİRYA SOĞUKLARI SÜRMEYE DEVAM EDİYOR

Ardahan’da Sibirya soğukları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kentte soğuk hava nedeniyle ağaçlarda oluşan kırağı güzel manzaralar oluştururken soğuk hava, ağaçların ve yolların buz tutmasına neden oldu.

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EN DÜŞÜK SICAKLIK GÖLE'DE

Meteoroloji’den alınan bilgiye göre, gece en düşük hava sıcaklığı eksi 25 derece ile Ardahan merkez ve Göle ilçesinde ölçülürken, Çıldır’da eksi 19, Damal’da eksi 13 ve Posof’ta eksi 8 derece olarak ölçüldü.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Ardahan kar
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