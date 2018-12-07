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O şehir beyaza büründü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 07:54 | Son Güncelleme

Mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşen Ankara bu sabah beyazlarla kaplı bir şehre uyandı. Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışının gözlendiği şehirde, sezonun ilk karını değerlendirmek isteyenler soluğu sokakta aldı. Parklarda karın keyfini süren ilk kişilerse kuşkusuz çocuklar oldu.

Ara sokaklar ve park halindeki araçların üzeri beyaz örtüyle kaplanırken, kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi de kısaldı. Sürücülerin zor anlar yaşadığı yollarda Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerce tuzlama yapılarak buzlanmanın önüne geçilmeye çalışıldı.

Ankara'da yılın ilk karı yağdı

Ankara güne yağışlı havanın etkisiyle uyandı. Geride kalan günü aralıklarla yağan yağmur altında geçiren Başkent’te yağışlar gece saatlerinden itibaren kara dönüştü. Şehrin yüksek kesimlerinde yoğunlaşan kar, rüzgar ve soğuk hava nedeniyle yer yer tipiye dönüştü.
Özellikle Ahlatlıbel, İncek, Oran, Dikmen, Bağlum gibi semtlerde yoğun kar yağışı meydana geldi. Ara sokaklar ve park halindeki araçların üzeri beyaz örtüyle kaplanırken, yollarda görüş mesafesinin kısalması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı.
Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de geceyi kar mesaisinde geçirdi. Şehrin ana arterlerinde hazır bekleyen belediye ekipleri, yollarda buzlanma olan yerleri tuzladı.
Şehrin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağdığını öğrenen Ankaralılar, kendilerini sokağa attı. Yenimahalle’deki evlerinden kalkıp, Ahlatlıbel Mahallesi’ne gelen bir aile, sezonun ilk karının tadını çıkardı.
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Ankara kar

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