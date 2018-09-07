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O şehirde sokakta yemek yasaklandı!

07.09.2018 12:09 | Son Güncelleme

İtalya'nın Floransa kentinde turistlerin sokaklarda oturarak yemek yemesi yasaklandı. Yasağa uymayanlara 500 Euro'ya kadar ceza verilecek. Yasak sokakta yürürken yemek yemeyi kapsamıyor.

O şehirde sokakta yemek yasaklandı!

Ülkenin en fazla turist çeken kentlerinden biri olan Floransa'da işyerlerinin camlarına asılan posterlerle duyurulan yasak kararında "Kaldırımlarda, yollarda, iş yerleri ve evlerinin önünde durarak ya da oturarak, her türlü yemek yemek yasaktır. Kentin sakinlerine, esnafına ve çalışanlarına saygı gösterin" deniyor.

En az dört ay yürürlükte olacak yasak kentin dört işlek caddesini kapsıyor. Yasak öğlen 12.00 ile 15.00 ve akşam 18.00 ile 22.00 saatlerinde geçerli olacak.

'YASAK EĞİTİMSİZ TURİSTLERE YÖNELİK'

Ziyaretçi sayısı her yıl artan kentin Belediye Başkanı Dario Nardella geçen yıl turistlerin yemek yedikleri kilise merdivenlerinin düzenli olarak yıkanması talimatını vermişti.

Nardella, İngiltere'de yayımlanan Times gazetesine "Yasak genel anlamda turizmi değil, sokakları kamp yerine çeviren eğitimsiz turistleri hedef alıyor. Turistler kapı eşiklerinde yemek yedikleri için insanlar evlerine giremiyor" dedi.

Karar, bir esnafın, dükkanın önünde yemek yiyen İspanyol turistleri uyardıktan sonra dövülmesinin ardından alındı.

Birçok Floransa sakini, turistlerin çöplerini sokaklara atmasından şikayetçi.


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yemek Floransa turist ziyaret yasak

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