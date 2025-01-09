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O şehirde yolcu trafiği kitlendi! Sayı 39 milyonu aştı... "Tüm zamanların en yükseği"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
09.01.2025 17:32
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerine göre; 2024 yılında Antalya Havalimanı'ndaki uçak trafiği 234 bin 99, yolcu trafiği 39 milyon 230 bin 733 oldu.

O şehirde yolcu trafiği kitlendi! Sayı 39 milyonu aştı... "Tüm zamanların en yükseği"

DHMİ Antalya Başmüdürlüğü'ne ait toplam alanı 15 milyon metrekare ve 35 milyon kapasiteli Antalya Uluslararası Havalimanı, tarihi bir rekora imza atarak, bu yıl kapasitesinin üstünde yolcu trafiğine ulaştı.

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Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesini 80 milyona çıkartılması amacıyla 2022 aralık ayında yapılan ihale ve 5 Ocak 2023'te ihaleyi kazanan firmaya yer teslimiyle başlanan inşaat çalışmaları sürüyor. DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine göre; 2024 yılı 12 aylık toplamda Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 39 milyon 230 bin 733 oldu. Tüm zamanların en yüksek yolcu trafiğine ulaşılan Antalya Havalimanı'nda, uçak trafiği 234 bin 99 olarak kayıtlara geçti. Havalimanının 2024 yılı kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği ise 487 bin 987 ton olarak gerçekleşti.

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ARALIK AYINDA YOLCU SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Antalya Havalimanı'nın 2024 yılı aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerine göre; iç hat yolcu trafiği 441 bin 557 kişi, dış hat yolcu trafiği 592 bin 316 kişi oldu. Toplamda aralık ayında 1 milyon 33 bin 873 yolcuya hizmet verildi. Aralık ayında Antalya Havalimanı'na iniş- kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 509, dış hatlarda 4 bin 405 olmak üzere, toplamda 7 bin 914'e ulaştı. Yük trafiği de aralık ayında toplamda 11 bin 257 ton oldu.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
antalya havalimanı
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