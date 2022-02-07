O şehirdeki elektrik kesintilerinin nedeni belli oldu! Vatandaşlar ihbar etti gerçek ortaya çıktı

Hollanda'nın Rotterdam şehrinde vatandaşlar elektrik kesintilerinden şikayet etmeye devam ediyor. Daily Star'ın haberine göre bölgedeki elektrik kesintisinin nedeninin kenevir çiftlikleri olduğu ortaya çıktı. Özellikle yasa dışı esrar çiftliğinin olduğu kasabalarda elektrik kullanımı o kadar yüksek ki en sonunda isyan bayrağı çekildi.

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61 KENEVİR ÇİFTLİĞİNE BASKIN YAPILDI

Uyuşturucu üretiminin tetiklediği elektrik dalgalanmaları sonrasında evler günde dört defa karanlığa gömüldü. Bunun üzerine polis ekipleri baskın başlattı. Üç ay içinde on yedi organize suç çetesinin kontrolündeki 61 kenevir çiftliği kapatıldı.

ESRAR ÇETELERİNİ GÖNDERMEYE ÇALIŞIYORLAR

Kasabada yaşayanlar elektrik kesintileri nedeniyle zor durumda kaldıklarını ifade ederken belediye ve polis ekipleri esrar çetelerini bölgeden göndermeye çalışıyor.

Bölge polis şefi Supt Steve Chapman; 'Organize suçun insanların hayatını bu şekilde alt üst etmesine izin veremeyiz.' dedi.

