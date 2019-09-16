O şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede ve Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan’ın şehit edilmesi olayının failleri olan terörist daha etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları kapsamında, 11 Haziran 2019 tarihinde, Tunceli kırsalında, Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede ve Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan’ın şehit edilmesinde ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İbrahim Yıldız ile Jandarma Uzman Çavuş Hasan Çakmak’ın yaralanmasına neden olan saldırının faillerinden olduğu anlaşılan terörist Botan kod adlı İbrahim Tatlı etkisiz hale getirildi. Operasyon Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca ortak şekilde gerçekleştirildi.

