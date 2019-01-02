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O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.01.2019 14:22 | Son Güncelleme

O Ses'in İngiltere versiyonu The Voice'un yarışmacısı Jake Benson, sevgilisini boğmaya çalışmakla suçlanıyor.

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

Tüm dünyada severek izlenen olan O Ses'in İngiltere versiyonu The Voice'da üne kavuşan 27 yaşındaki yarışmacı Jake Benson, sevgilisini boğmaya çalışmaktan suçlu bulundu.

SEVGİLİSİNİ BOĞMAYA ÇALIŞTI

1 yıl boyunca çıkan çift, Kasım ayında ayrılık kararı almış ancak Benson kavga esnasında öfkeden deliye dönüp genç kadını elleriyle boğmaya çalışmıştı.

"ÖFKE PROBLEMİ VAR"

Benson'ın eski sevgilisi dava açtığı sırada "O televizyonlarda görüldüğü gibi birisi değil. Jake manipülatif ve muhtaç bir adam. Öfke problemlerini görünce ayrılmak istedim ancak beni boğmaya çalıştı" demişti.

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GELECEK HAFTA CEZASINI ÇEKECEK

Ünlü şarkıcı Jennifer Hudson'un takımında yer alan Benson, eski sevgilisi Sophie Lynch'e saldırmaktan suçlu bulunmasının ardından gelecek hafta cezasını çekecek.

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