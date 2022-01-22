O Ses Türkiye birincisi, şampiyonu kim oldu? 21 Ocak O Ses Türkiye'yi kim kazandı?

O Ses Türkiye'de rakiplerini eleyerek finale kadar gelen en başarılı yarışmacılar şampiyon olmak için yarıştı. Birbirinden farklı tarza sahip olan 10 yarışmacı 21 Ocak akşamında sahnede ilgi odağı oldu. Seyirci oylamasıyla gerçekleşen elemelerin ardından şampiyon isim belli olacak.

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU?

O Ses Türkiye'de son 2'ye Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak ve Beyazıt Öztürk'ün takımından Devrim Seyrek kaldı.

O Ses Türkiye şampiyonu henüz belli olmadı. Şampiyon belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

21 OCAK O SES TÜRKİYE'DE NELER OLDU?

O Ses Türkiye final bölümünde sahnede Murat Boz'un takımından Hakkı İlek ve Anastasiya Budakva, Ebru Gündeş'in takımından Mustafa Açıkgöz, Wafa Benradja ve Yaşam Hancılar, Oğuzhan Koç'un takımından Yunus Emre Çelik ve Hasan Koçak, Beyazıt Öztürk'ün takımından ise Devrim Seyrek, Mert Yenihayat ve Şevval Ekiz yer aldı.

İlk turun ardından seyirci oylaması yapıldı ve O Ses Türkiye'ye devam eden isimler Devrim Seyrek, Hasan Koçak, Hakkı İlek, Mert Yenihayat, Şevval İkiz ve Mustafa Açıkgöz oldu. Geriye kalan 6 yarışmacı ikinci tur için sahneye çıktı. İkinci turun ardından O Ses Türkiye yoluna devam eden 4 isim Hasan Koçak, Hakkı İlek, Mert Yenihayat ve Devrim Seyrek oldu. Böylece Ebru Gündeş'in takımındaki tüm yarışmacılar elenirken Beyazıt Öztürk'ün 2, Oğuzhan Koç ve Murat Boz'un 1'er yarışmacısı kaldı.

turda birinci ve ikinci finalist açıklandı. Birinci finalist Hasan Koçak olurken ikinci finalist ise Devrim Seyrek oldu.



