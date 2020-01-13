O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı ve jüriyi şaşırtan yarışmacı! Tanıdıkları isim çıktı!

O Ses Türkiye sahnesinde performansını sergileyen Işık Şimşek Algeç, 20 yıl önce Acun Ilıcalı, Hadise ve Murat Boz'la karşılaştığını dile getirdi. Algeç'in yönetmenliğini yaptığı dergide Hadise ve Murat Boz'u kapak fotoğraf fotoğrafı olarak kullandığını hatırlattı. Program esnasında program sunucusu Acun Ilıcalı telefonundan konu olan kapak fotoğrafını gösterdi.

Acun Ilıcalı ile 20 yıl önce Londra'da karşılaştığını söyleyen Işık Şimşek Algeç yaşadıkları olayı dile getirdi. Algeç: "Yaklaşık 20 yıl önce Londra'da Acun Bey'le karşılaştık. O dönemde Acun Bey 'Acun Firarda' programını sunuyordu. Acun Bey bizi arabasıyla bir yerlere götürdü. O dönemde basın gezisindeydik" dedi.

HADİSE'Yİ SEÇTİ

O Ses Türkiye 27. yeni bölümde sahne alan Işık Şimşek Algeç, Ankara'da doğmuş. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi sonrasında üniversite için İstanbul'a gelmiş. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunu olan Işık, eşiyle tanışması ile müzik kariyeri başlamış. Müzisyen olan eşiyle birlikte müzik yapıyor. Sözleri Sezen Aksu'ya, bestesi ise eşi Can Algeç'e ait olan "Vitrin" adlı şarkıyı seslendirdi. Bu performansı ile Beyaz, Murat Boz ve Hadise'yi döndürmeyi başardı. Performansını sergileyen Işık Şimşek Algeç, Hadise'yi seçerek yoluna devam etti.

