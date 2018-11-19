O Ses Türkiye'de Beyaz, Acun ve Hadise'nin Instagram atışması! 'Tek tek baktım kimse takip etmiyor'

O Ses Türkiye'nin jüri kadrosuna bu sezon katılan Beyazıt Öztürk, kendisini Instagram'dan takip etmeyen jüri üyeleri Hadise, Seda Sayan, Murat Boz ve Acun Ilıcalı'ya sitem etti. Beyazıt Öztürk, 'Akşam üşenmedim tek tek baktım. Acun Ilıcalı da dahil jürideki herkesin takipçilerine baktım ve ben yokum. Beni takip etmiyorsunuz' dedi. Bunun üzerine Acun Ilıcalı cep telefonunu çıkartarak Beyaz'ı takip etmeye başladı.

ACUN'DAN GÜLDÜREN ESAT YONTUNÇ ANISI

Yaşanan diyaloglar sonrasında ise Acun, Hadise'nin kendisini takip etmediğini anlayınca silmek istedi. Ilıcalı ekranlardan seyircilere seslenerek, 'Bana şu anda ilk mesajı atan kişiyi takip etmeye başlayacağım' dedi. Acun Ilıcalı'nın Esat Yontunç'la olan Instagram anısı ise herkesi güldürdü.



