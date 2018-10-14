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O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kahkullerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.10.2018 23:06 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye yarışmasının son bölümünde sahneye çıkan Ferat Üngür 'Zülfü Kahkullerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi! Dört jüri üyesinin de döndüğü Ferhat Üngür, Acun Ilıcalı'nın isteği üzerine 'Islak Islak' şarkısını da söyledi. Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise'nin takımına katmak için yarıştığı Ferat Üngür kimi seçti? Ferhat Üngür hangi jüri üyesinin takımına katıldı? Murat Boz'un 'Finale çıkacak yarışmacı' olarak gösterdiği Ferat Üngür'ün O Ses Türkiye performansları

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kahkullerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

Acun Ilıcalı'nun sunduğu, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise'nin jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye'nin 13 Ekim Pazar yayınlanan son bölümünde sahneye çıkan Ferat Üngür, sesi ve söylediği türküyle dört jüri üyesini de döndürmeyi başardı. Ferat Üngür ilk olarak Zülfü Kahkullerin Amber Misali'ni seslendirdi. Jüri üyeleri döndükten sonra ise Acun Ilıcalı'nın isteği üzerine bir de 'Islak Islak' şarkısıyla sahneyi salladı.

'FERAT ÜNGÜR FİNALE KALIR'
Yarışmaya Diyarbakır'dan katılan Ferat Üngür için Murat Boz, 'Finale kalacak isim. Bugüne kadar sezonun en iyi yarışmacısı yorumunu yaptı.

MURAT BOZ'UN TAKIMINI SEÇTİ
O Ses Türkiye sahnesine çıkan Ferat Üngür'ün performansını değerlendiren jüri üyeleri, "Şu ana kadar sezonun en iyisi" yorumunu yaptı. O Ses Türkiye sahnesine çıkıp herkesi etkileyen Ferat Üngür, Murat Boz'un takımına katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Zülfü Kahkullerin Amber Misali ferat üngür o ses türkiye

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