O Ses Türkiye'de finale kalamamıştı! Amerikan Idol'de Kylie Minogue ile düet yaptı! Son hali olay

O Ses Türkiye’ye katıldığı dönem sesi jüri üyeleri Gökhan Özoğuz, Hadise, Murat Boz ve Ebru Gündeş tarafından çok beğenilen Nutsa Buzaladze finale kalmadan elenmişti. Performansı ile dikkat çeken yarışmacı, Katy Perry gibi yıldızların jüri üyesi olduğu American Idol yarışmasında finale yükseldi. Nutsa Buzaladze'nin son halini görenler tanıyamadı.

O Ses Türkiye'ye 2005 yılında katılan başarılı isim Lady Marmalade şarkısını söylemişti. Jüri tarafından çok beğenilen Buzaladze, Hadise'yi seçerek onun takımında yarışmıştı. Başarılı yarışmacı finale kalamadan düelloların ardından O Ses Türkiye'ye veda etmişti.

KYLIE MINOGUE İLE DÜET

American Idol'e katılan Nutsa Buzaladze adeta ortalığı kasıp kavurdu. Büyük finale kalan yarışmacı Kylie Minogue düet yaptı.

Başarılı yarışmacının son halini görenler adeta tanıyamadı. Nutsa Buzaladze'nin değişimi dikkat çekti.



