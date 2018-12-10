MAGAZİN

O Ses Türkiye'de Hadise vaadiyle herkesi şaşırttı! Acun müdahale etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.12.2018 01:50 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye'nin 9 Aralık Pazar akşamı yayınlanan 20. bölümüne genç yarışmacı Anıl Şimşek performansıyla damga vurdu. O Ses Türkiye sahnesindeki performansıyla tüm jüri üyelerini döndüren Anıl Şimşek'i ikna etmeye çalışan Hadise'nin vaadi herkesin ağzını açık bıraktı. Peş peşe gelen vaat yağmurunun ardından Acun Ilıcalı'dan müdahale geldi.

O Ses Türkiye'de Hadise vaadiyle herkesi şaşırttı! Acun müdahale etti

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı, Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün jüri üyeleri olduğu O Ses Türkiye, 9 Aralık Pazar akşamı 20. son bölümüyle ekrana geldi. O Ses Türkiye sahnesinde performansını sergileyen Anıl Şimşek, Uptown Funk şarkısını seslendirdi.

2014 yılında O Ses Türkiye'de sahne alan Anıl Şimşek yıllar sonra yine aynı sahnede yer aldı. O Ses Türkiye'ye ikinci kez katılan Anıl Şimşek, sesi ve performansıyla 4 jüri üyesini de döndürmeyi başardı. Genç yeteneği takımına katmak isteyen jüri üyeleri ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Hadise'nin bir vaadi üzerine ise Acun Ilıcalı, araya girdi. Hadise kendisini seçmesi halinde, Anıl Şimşek'i elemeyeceğinin sözünü verdi.

Kendisini dinleyenleri kırman Anıl Şimşek, sahnede bir performans daha sergiledi.

Karar aşamasına gelindiğinde ise Anıl Şimşek, O Ses Türkiye'deki yoluna Hadise ile devam ettiğini açıkladı.


Şaşırmaya hazır mısınız? İşte dünyanın en ilginç seks geleneği...Şaşırmaya hazır mısınız? İşte dünyanın en ilginç seks geleneği...
Hadise'den olay konuşma! 'Benim yerime bir erkek olsaydı...'Hadise'den olay konuşma! 'Benim yerime bir erkek olsaydı...'
Kırmızı halıda şıklık yarışı!Kırmızı halıda şıklık yarışı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anıl şimşek Hadise o ses türkiye Acun Ilıcalı o ses türkiye son bölüm izle

En Çok Okunan Haberler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye kararı

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye kararı

Erdoğan çok kızacak! Belediye Başkanı fena yakalandı

Erdoğan çok kızacak! Belediye Başkanı fena yakalandı

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Survivor 2019 ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Survivor 2019 ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

F.Bahçe Akhisar'da yıkıldı! Küme düşme hattındalar

F.Bahçe Akhisar'da yıkıldı! Küme düşme hattındalar

İlginizi Çekebilir

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'tan alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'tan alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

Zahide Yetiş İlahiyat Fakültesi'nde hadis dersine girince...

Zahide Yetiş İlahiyat Fakültesi'nde hadis dersine girince...

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2019 için sürpriz paylaşım

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2019 için sürpriz paylaşım

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hadise'nin Altın Kelebek konuşması olay oldu! 'Benim yerime bir erkek olsaydı...'

Hadise'den olay konuşma! 'Benim yerime bir erkek olsaydı...'

Altın Kelebek'te şıklık yarışı! Kırmızı halıda göz kamaştırdılar

Kırmızı halıda şıklık yarışı!

Aleyna Tilki Altın Kelebek'te gözyaşlarına boğuldu! 'Beni yoran bir hayatım oldu'

Aleyna Tilki gözyaşlarına boğuldu! 'Beni yoran bir hayatım oldu'

Altın Kelebek 2018 Ödülleri'ni kimler kazandı? İşte 45. Pantene Altın Kelebek alan isimler!

Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu!

Bülent Ersoy, Tarkan'ı diline doladı!

Bülent Ersoy, Tarkan'ı diline doladı!

Survivor 2019 ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Survivor ne zaman başlıyor? Acun açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.