O Ses Türkiye'de Hadise vaadiyle herkesi şaşırttı! Acun müdahale etti

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı, Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün jüri üyeleri olduğu O Ses Türkiye, 9 Aralık Pazar akşamı 20. son bölümüyle ekrana geldi. O Ses Türkiye sahnesinde performansını sergileyen Anıl Şimşek, Uptown Funk şarkısını seslendirdi.

2014 yılında O Ses Türkiye'de sahne alan Anıl Şimşek yıllar sonra yine aynı sahnede yer aldı. O Ses Türkiye'ye ikinci kez katılan Anıl Şimşek, sesi ve performansıyla 4 jüri üyesini de döndürmeyi başardı. Genç yeteneği takımına katmak isteyen jüri üyeleri ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Hadise'nin bir vaadi üzerine ise Acun Ilıcalı, araya girdi. Hadise kendisini seçmesi halinde, Anıl Şimşek'i elemeyeceğinin sözünü verdi.

Kendisini dinleyenleri kırman Anıl Şimşek, sahnede bir performans daha sergiledi.

Karar aşamasına gelindiğinde ise Anıl Şimşek, O Ses Türkiye'deki yoluna Hadise ile devam ettiğini açıkladı.



