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O Ses Türkiye’de parladı, TikTok’ta milyonlar izledi!

07.07.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye yarışmasında sesini geniş kitlelere duyurmayı başaran şan eğitmeni Doğan Cem, TikTok’ta başlattığı akımla şimdiden 5.5 milyon izlenmeye ulaşmış durumda. Bu akıma katılanlardan biri de ünlü şarkıcı Sertab Erener oldu.

O Ses Türkiye’de parladı, TikTok’ta milyonlar izledi!

Eğlence platformu TikTok, yeni yeteneklerin seslerini keşfetmelerine aracılık etmeye devam ediyor. Birçok içerik üreticisi TikTok üzerinden seslerini geniş kitlelere duyurmayı başarırken, deneyimli isimler de bu yetenekler için eğitim videolarıyla platformda yerini alıyor.

Bu isimlerden biri de O Ses Türkiye yarışmasına katıldıktan sonra ünü ülke sınırlarına ulaşan Doğan Cem.

Müzisyen ve şan eğitmeni Doğan Cem, genç yeteneklere verdiği şan derslerinden kesitleri TikTok’a yüklüyor. Genç şarkıcı adayları bu videolarda seslerini nasıl doğru kullanabileceklerini, doğru nefes tekniklerini öğreniyor. Doğan Cem’in içeriklerinde bazen komik anlar da yaşanıyor.

5.5 MİLYON GÖRÜNTÜLENME

Doğan Cem son olarak TikTok hesabına yüklediği Sertab Erener’e ait "Olsun" şarkısının cover videosuyla takipçilerini davet ettiği bir challenge başlattı. Bu video şimdiden 5.5 milyon görüntülenme almış durumda ve her geçen gün videoya olan ilgi artıyor.

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Şarkının sahibi Sertab Erener de bu çağrıyı yanıtsız bırakmayarak kendi TikTok hesabından bu challenge’a katıldı ve şarkıyı söyledi. Öte yandan Erener, Doğan Cem’e çağrıda bulunarak en beğendiği 5 içerik üreticisiyle 27 Temmuz’daki Harbiye Açıkhava kendi konserine davet etti.

Challenge'ın başlamasının ardından Sertab Erener'in sevilen şarkısı "Olsun" tüm dijital platformlarda yeniden gündeme gelerek dinlenme listelerinin başına tırmandı.

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DOĞAN CEM KİMDİR?

Doğan Cem, Kontrtenor (Sopranist), Vokalist, Şan Eğitmeni, Vokal Koçu, Opera Sanatçısı 1997 yılında Zonguldak’ta dünyaya geldi.
Eğitim hayatını Lise dönemine kadar Zonguldak’ta sürdürmüştür. Küçük yaştan itibaren müzik eğitimi almaya başlayan Doğan Cem, Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera bölümünü kazanmıştır. Lisans 2. sınıfa kadar eğitimine devam etmiş, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Eğitimini Soprano Melike Bolat’tan almıştır. Sonrasında Türkiye'nin ilk diplomalı Kontrtenoru Kaan Buldular ile ders yaptıktan sonra Kaan Buldular'ın Eğitmeni Lynn Trepel Çağlar ile çalışmak için 2017 senesinde İstanbul’a yerleşen Doğan Cem, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera bölümü sınavlarına girmiş ve okulu 1. olarak kazanmıştır. Doğan Cem müzik kariyerine başarıyla devam etmektedir.


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O Ses Türkiye sertap erener
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