O Ses Türkiye finalistleri kimler? O Ses Türkiye finali ne zaman?

O Ses Türkiye finali yaklaşırken final tarihi merak konusu oldu. Bu akşam (20 Ocak 2022 Perşembe) O Ses Türkiye'nin yarı finali ekranlara gelecek. Jürilerin takımında birbirinden güzel sesler bulunuyor. İşte merak edilenler...

O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?

O Ses Türkiye yarı finali 20 Ocak akşamı gerçekleşecek. Gecenin sonunda en çok oyu alan yarışmacılar, finalist olarak 21 Ocak akşamında sahne alacak.

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?

O Ses Türkiye finalistleri henüz belli olmadı. Finalistler, gece sonunda açıklanacak.

Ebru Gündeş'in takımında Recep Ozan Keskin, Doğukan Kutlu, Emre Özgünsür, Wafa, Mustafa Açıkgöz, ve Burak Siner yer alıyor.

Beyazıt Öztürk'ün takımında Şevval Ekiz, Ecem Buse Alaçam, Baran Turan ve Mert Yenihayat yer alıyor.

Oğuzhan Koç'un takımında Doğam Cem, Serra Kankaya, Şenay Melek Kaya ve Mustafa Örs bulunuyor.

Murat Boz'un takımında ise Ayça İdil Günel, Sıla Çuhadaroğlu, Şeyma Bayraktar ve Selçuk Erkalaycıoğlu var.

