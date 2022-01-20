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O Ses Türkiye finalistleri kimler? O Ses Türkiye finali ne zaman?

20.01.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye final için geri sayım başladı. O Ses Türkiye finalistleri, 20 Ocak Perşembe günü ekranlara gelecek yarı finalin ardından belli olacak. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Oğuzhan Koç, Murat Boz ve Ebru Gündeş'in yer aldığı O Ses Türkiye final bölümü için heyecan dorukta.

O Ses Türkiye finalistleri kimler? O Ses Türkiye finali ne zaman?

O Ses Türkiye finali yaklaşırken final tarihi merak konusu oldu. Bu akşam (20 Ocak 2022 Perşembe) O Ses Türkiye'nin yarı finali ekranlara gelecek. Jürilerin takımında birbirinden güzel sesler bulunuyor. İşte merak edilenler...

O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?

O Ses Türkiye yarı finali 20 Ocak akşamı gerçekleşecek. Gecenin sonunda en çok oyu alan yarışmacılar, finalist olarak 21 Ocak akşamında sahne alacak.

O Ses Türkiye finalistleri kimler? O Ses Türkiye finali ne zaman?

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?

O Ses Türkiye finalistleri henüz belli olmadı. Finalistler, gece sonunda açıklanacak.

Ebru Gündeş'in takımında Recep Ozan Keskin, Doğukan Kutlu, Emre Özgünsür, Wafa, Mustafa Açıkgöz, ve Burak Siner yer alıyor.

Beyazıt Öztürk'ün takımında Şevval Ekiz, Ecem Buse Alaçam, Baran Turan ve Mert Yenihayat yer alıyor.

Oğuzhan Koç'un takımında Doğam Cem, Serra Kankaya, Şenay Melek Kaya ve Mustafa Örs bulunuyor.

Murat Boz'un takımında ise Ayça İdil Günel, Sıla Çuhadaroğlu, Şeyma Bayraktar ve Selçuk Erkalaycıoğlu var.

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TV8 O Ses Türkiye
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