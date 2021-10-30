O Ses Türkiye jürisi Ebru Gündeş'in estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi!

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in, ilerleyen yaşına rağmen güzelliğini koruması, sık sık estetik iddialarını gündeme getiriyor. Gündeş'in gençlik pozlarını görenler şaşıp kalıyor.

Botoks ve göğüs estetiğinden başka estetiği olmadığını belirten Gündeş'in eski fotoğrafları, kimi zaman sosyal medya kullanıcılarını da ikiye bölüyor.

Birçok kişi Gündeş'in estetiği olmadığını, yalnızca doğru makyaj yapıldığını öne sürse de, çoğunluk, sanatçının estetik yaptırdığı konusunda hemfikir.

Bir dönem O Ses Türkiye jüriliğinden ayrılan ancak Seda Sayan'ın yarışmayı bırakmasıyla geri dönen Ebru Gündeş, Hadise ile yaşadığı gerginlikle adından söz ettirmişti. Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın, programın diğer kadın jürisi Hadise ile aşk yaşadığı iddiaları magazin basınını sarsmış, hatta Hadise'nin Zarrab'tan hamile kaldığı iddia edilmişti.

Acun Ilıcalı, Hadise'nin iddiaları yalanlamasına rağmen Ebru Gündeş'i seçmiş, O Ses Türkiye'nin yeni sezonu Hadise'siz başlamıştı.



