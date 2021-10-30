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  4. O Ses Türkiye jürisi Ebru Gündeş'in estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi!

O Ses Türkiye jürisi Ebru Gündeş'in estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi!

30.10.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye'nin jürisi Ebru Gündeş, estetiksiz haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Gündeş, yüzünde botokstan başka bir müdahalenin bulunmadığını söylemişti.

O Ses Türkiye jürisi Ebru Gündeş'in estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi!

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in, ilerleyen yaşına rağmen güzelliğini koruması, sık sık estetik iddialarını gündeme getiriyor. Gündeş'in gençlik pozlarını görenler şaşıp kalıyor.

O Ses Türkiye jürisi Ebru Gündeş'in estetiksiz hali görenleri şoke etti!

Botoks ve göğüs estetiğinden başka estetiği olmadığını belirten Gündeş'in eski fotoğrafları, kimi zaman sosyal medya kullanıcılarını da ikiye bölüyor.

O Ses Türkiye jürisi Ebru Gündeş'in estetiksiz hali görenleri şoke etti!

Birçok kişi Gündeş'in estetiği olmadığını, yalnızca doğru makyaj yapıldığını öne sürse de, çoğunluk, sanatçının estetik yaptırdığı konusunda hemfikir.

O Ses Türkiye jürisi Ebru Gündeş'in estetiksiz hali görenleri şoke etti!

Bir dönem O Ses Türkiye jüriliğinden ayrılan ancak Seda Sayan'ın yarışmayı bırakmasıyla geri dönen Ebru Gündeş, Hadise ile yaşadığı gerginlikle adından söz ettirmişti. Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın, programın diğer kadın jürisi Hadise ile aşk yaşadığı iddiaları magazin basınını sarsmış, hatta Hadise'nin Zarrab'tan hamile kaldığı iddia edilmişti.

O Ses Türkiye jürisi Ebru Gündeş'in estetiksiz hali görenleri şoke etti!

Acun Ilıcalı, Hadise'nin iddiaları yalanlamasına rağmen Ebru Gündeş'i seçmiş, O Ses Türkiye'nin yeni sezonu Hadise'siz başlamıştı.

O Ses Türkiye jürisi Ebru Gündeş'in estetiksiz hali görenleri şoke etti!


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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Ebru Gündeş
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