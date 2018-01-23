MAGAZİN

O Ses Türkiye jürisi için bomba öneri!

MAGAZİN HABERLERİ | 23.01.2018 20:58 | Son Güncelleme 11 saat önce

Televizyon eleştirmeni Mesut Yar, Demet Akalın'ın O Ses Türkiye yarışmasına olan ilgisine dikkat çekip "Acun Ilıcalı, jüri üyesi olarak mutlaka düşünmeli" ifadelerini kullandı.

O Ses Türkiye jürisi için bomba öneri!

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasının sadık izleyicilerinden Demet Akalın, sosyal medyadan yaptığı yorumlar ile "Gelecek yılın jüri koltuğunda oturabilir" iddiasına neden oldu.

Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Posta yazarı Mesut Yar, Demet Akalın'ın yarışmaya olan ilgisine dikkat çekerek "Bu heyecanını ve yorumlarını görünce içimden 'gelecek yılın jüri koltuğunda böyle heyecanlı ve hırslı bir isim otursa fena mı olur?' dedim. Acun Ilıcalı bu seçeneği düşünmeli" ifadelerini kullandı.

YARIŞMACILARA SAHİP ÇIKIYOR
Mesut Yar'ın, "Aranan Heyecan O İsimde mi?" başlıklı yazısı şöyle:
"Sanırım 'O Ses Türkiye'nin (TV8) en ateşli izleyicisi Demet Akalın. Sosyal medyasında yarışmayla eş zamanlı olarak yorumlarını izliyorum.Elemelerde jüri üyelerinin gönderdiği gençlere çok üzülüyor. Mesela Murat Boz'un elediği Güneş isimli yarışmacıya direkt talip oldu. Sadece o yarışmacıya da değil, birkaç tanesine daha hesaplarından 'bana mutlaka ulaş' mesajı gönderdi.

demet

"ACUN ILICALI MUTLAKA DÜŞÜNMELİ"
Bu heyecanını ve yorumlarını görünce içimden 'gelecek yılın jüri koltuğunda böyle heyecanlı ve hırslı bir isim otursa fena mı olur?' dedim. Vallahi bir renk katacağı kesin. Acun Ilıcalı bu seçeneği düşünmeli!"

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Anahtar Kelimeler:
o ses türkiye demet akalın

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yıldız tilbe yerine düşünülenilir.
Demet Akalın önce canlı performans yapsın sonra juri olsun.
İSTEMEYIZ VE İZLEMEYİZZ
gel hadiseden murattan gınağı geldi zaten
Hah bi bu kalmıştı.ikinci gün hadiseyle kavga eder.reyting kafadan düşer.sevmeyenleri dili yüzünden çok azaldi
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