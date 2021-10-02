O Ses Türkiye jürisi Oğuzhan Koç kimdir? Oğuzhan Koç kaç yaşında ve nereli?

Oğuzhan Koç, ilk bölümü 7 Mayıs 2008'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar TV programı ile büyük bir çıkış yakaladı. Komedi programı ile yıldızı parlayan Koç, ardından Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile beraber "3 Adam" programını sundu. Oyunculuğun ve sunuculuğun yanı sıra müzik dünyasına da adım attı ve birçok başarı elde etti.

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

13 Mayıs 1985 Üzümlü, Erzincan doğumlu Oğuzhan Koç 36 yaşındadır. 1992 Erzincan depreminin ardından ailesiyle Bursa'ya giden Koç, yaşadığı sitenin mescidi için ramazan aylarında müezzinlik yaptı. 7 yaşından itibaren Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü okuyan Koç, Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünü tamamladı. Ardından okulu bıraktı, sınavlara hazırlanmak için İstanbul'a geldi ve İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nü kazandı.

Koç, 2001'de Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları arasına girdi. 2009'da Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği "Neşeli Hayat" isimli filmde oynadı. Koç, söz ve müziği kendisine ait olan "Gül ki Sevgilim" isimli şarkıyı Ferhat Göçer'e verdi. Gülben Ergen'in "Uzun Yol Şarkıları" albümünde söz ve bestesi kendisine ait olan Giden Günlerim Oldu şarkısına albümde ve klipte eşlik etti. 31 Aralık 2009'da Kanal D ekranlarında yayınlanan "Çok Güzel Hareketler Bunlar" adlı tiyatral komedide "Domuz Gribi Ol İnşallah" adlı şarkıyı söyledi. 2010'da BKM Mutfak oyuncuları tarafından yazıp yönetilen Çok Filim Hareketler Bunlar isimli filmde oynadı ve 17. Kral Müzik Ödülleri'nde filmin müzikleriyle 'En İyi Film Müziği' ödülünü aldı.

Oğuzhan Koç'un Ben Hala Rüyada adlı albümü 2 Aralık 2013'te satışa sunuldu. Nisan 2015'de Gülben Ergen ile birlikte seslendirdiği Aşkla Aynı Değil isimli single çıktı.

Oğuzhan Koç 2014 yılında Murat Dalkılıç'ın "Daha Derine" albümüne "Bu Nasıl Aşk" isimli şarkıyı verdi. Aynı zamanda arkadaşı İbrahim Büyükak'ın Küçük Esnaf filmi için "Berhudar Olmak Zor" isimli şarkıyı yaptı.

OĞUZHAN KOÇ FİLMOGRAFİSİ

2018 Yol Arkadaşım 2

2017 Yol Arkadaşım

2017 Doru (Seslendirme)

2016 Fırıldak Ailesi Orta Dünya (Seslendirme)

2010 Çok Filim Hareketler Bunlar

2009 Neşeli Hayat

OĞUZHAN KOÇ TELEVİZYON PROGRAMLARI

2016 3 Adam Fazla Gurur Kalbe Vurur

2015 Bana Baba Dedi

2010 Çok Güzel Hareketler Bunlar



