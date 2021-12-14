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  4. O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı durmak bilmiyor! Bu defa süper minisiyle Instagram'ı salladı

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı durmak bilmiyor! Bu defa süper minisiyle Instagram'ı salladı

14.12.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de sunuculuk yapan Saadet Özsırkıntı, iddialı pozlarıyla magazin basınının ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Özsırkıntı bu defa göğüs ve bacak dekolteli stiliyle adından söz ettirdi.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı durmak bilmiyor! Bu defa süper minisiyle Instagram'ı salladı

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu ve jüri üyeleri arasında Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un bulunduğu O Ses Türkiye yarışması, cumartesi akşamları izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sevilen yarışmanın sunucusu Saadet Özsırkıntı da güzelliğiyle adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Özsırkıntı, Instagram hesabından paylaştığı dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu. Özsırkıntı'nın paylaşımına ''Bu poz unutulur mu be!'', ''Yine çok güzelsin'' ve ''Ayrı bir havan var'' gibi yorumlar yapıldı.

Saadet Özsırkıntı durmak bilmiyor! Bu defa süper minisiyle Instagram'ı salladı

Saadet Özsırkıntı durmak bilmiyor! Bu defa süper minisiyle Instagram'ı salladı

Aslen Adanalı olan güzel sunucu, bir dönem yurt dışında yaşadı.

Saadet Özsırkıntı durmak bilmiyor! Bu defa süper minisiyle Instagram'ı salladı

Türkiye'ye döndükten sonra TV8'de çalışmaya başlayan Özsırkıntı, iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Saadet Özsırkıntı durmak bilmiyor! Bu defa süper minisiyle Instagram'ı salladı

Adı geçmişte Cem Yılmaz'la aşk dedikodularına karışan Özsırkıntı, iddialı yalanlamış, Cem Yılmaz'ı yalnızca kuliste ziyaret ettiğini belirtmişti.

Saadet Özsırkıntı durmak bilmiyor! Bu defa süper minisiyle Instagram'ı salladı

Saadet Özsırkıntı durmak bilmiyor! Bu defa süper minisiyle Instagram'ı salladı

Saadet Özsırkıntı durmak bilmiyor! Bu defa süper minisiyle Instagram'ı salladı


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O Ses Türkiye Saadet Özsırkıntı
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