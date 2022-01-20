O Ses Türkiye'de performansıyla dikkat çeken isimlerden biri de Wafa Benradja oldu. Sesiyle kulakların pasını silen Wafa Benradja'nın kim olduğu merak ediliyor. Peki O Ses Türkiye Wafa Benradja kimdir? Wafa Benradja kaç yaşında ve nereli?

WAFA BENRADJA KİMDİR?

Wafa Benradja, O Ses Türkiye yarı finaline kalmayı başaran isimlerden oldu. Jüri üyelerini etkileyen Wafa Benradja, yoluna Ebru Gündeş ile devam etme kararı almıştı. İşte, O Ses Türkiye finalisti Wafa Benradja'nın biyografisi...

O Ses Türkiye 2021’e katılan Wafa Benradja, 25 yaşında. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Aslen Cezayirli olan yarışmacı, şarkıcı ve söz yazarı, aynı zamanda veteriner. Türkiye’ye sekiz ay önce geldiğini söyleyen Wafa Benradja, boş zamanlarında tenis oynadığını söyledi. Ülkesinde profesyonel hentbol oyuncusu olduğunu da belirtti.

