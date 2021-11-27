O Ses Türkiye yarışmacısı Ezgi Goray kimdir? Ezgi Goray kaç yaşında ve nereli?

O Ses Türkiye yeni sezonu ve yeni yarışmacılarıyla TV8 ekranlarının en çok takip edilen programlarından biri olmaya devam ediyor. O Ses Türkiye yarışmacılarından biri olan Ezgi Goray'ın performası konuşuldu. Ezgi Goray uzun süredir müzik sektöründe yer alıyor. İşte merak edilenler...

EZGİ GORAY KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021 yarışmacılarından biri olan Ezgi Goray, 32 yaşındadır. Aslen Tekirdağlı olan Ezgi Goray 2007'den beri solistlik yapıyor. Instagram'da, "ezgigoray" kullanıcı adı ile paylaşım yapan Goray'ın 14 bin takipçisi bulunuyor. Ezgi Goray evli ve Poyraz adında bir oğlu var.

23 Kasım 2021 Cumartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında "Yalan" şarkısını seslendiren Ezgi Goray, Oğuzhan Koç'un takımında yer aldı.



