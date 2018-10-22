O Ses Türkiye'yi yapan çocuklara Acun Ilıcalı'dan mesaj var: İlk işim sizi bulmak olacak

Instagram'da dolaşıma giren bir O Ses Türkiye videosu sosyal medyaya damga vurdu! Köylerinde kendi imkanlarıyla O Ses Türkiye yarışmasını canlandıran çocuklarla ilgili Acun tepkisiz kalmadı.

Acun Ilıcalı, "O Ses Türkiye" den esinlenerek kendi imkanlarıyla yarışma yapan çocuklarla iletişime geçeceğini duyurdu.

Bu videoyu paylaşan Ilıcalı; 'İlk işim sizi bulmak olacak' dedi.

Köylerinde O Ses Türkiye yarışmasını canlandıran çocuklar, sahneye çıkışlarından jüri üyelerinin tepkilerine kadar her şeyi birebir yapıyorlar.

Beğeni butonu olarak domates kullanan jürinin koltuğunu arkadaşları çeviriyor. Sosyal medyada izlenme ve beğeni rekoru kıran video İsmail Ceylan isimli köydeki bir genç tarafında çekildi.

