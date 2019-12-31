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  4. O Ses Türkiye yılbaşı bölümünde kimler yarışacak? İşte O Ses Türkiye 2020 yılbaşı ünlü konukları

O Ses Türkiye yılbaşı bölümünde kimler yarışacak? İşte O Ses Türkiye 2020 yılbaşı ünlü konukları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 03:10 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye yarışması, 31 Aralık 2019 Salı yılbaşı akşamı özel bölümüyle TV8 ekranlarında olacak. O Ses Türkiye 2020 yılbaşı bölümünde ünlü isimler sahneye çıkarak yarışacak. O Ses Türkiye yılbaşı bölümünde Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, oyuncular Serenay Sarıkaya ve Bergüzar Korel gibi çok sayıda ünlü isim söylediği şarkılarla jüriyi döndürmeye çalışacak. Peki O Ses Türkiye'de hangi ünlüler yarışacak?

O Ses Türkiye yılbaşı bölümünde kimler yarışacak? İşte O Ses Türkiye 2020 yılbaşı ünlü konukları

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği, jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın yer aldığı O Ses Türkiye'nin 2020 yılbaşı özel gecesinde yarışacak ünlü isimler belli oldu. TV8'de 31 Aralık 2019 Salı akşamı ekrana gelecek olan yılbaşı bölümünde MasterChef jürisi ünlü şef Danilo Zanna da Türkçe bir şarkıyla yarışacak.

İŞTE O SES TÜRKİYE YILBAŞI BÖLÜMÜNDE YARIŞACAK ÜNLÜLER

O Ses Türkiye'nin özel bölümünde, Özge Özpirinççi, Meriç Aral, Berrak Tüzünataç ve Şebnem Bozoklu, Şükrü Yıldız, Afra Saraçoğlu, Oğulcan Engin, Tuvana Türkay, Max Kruse, Fırat Aydınus, Louris Karius, İbrahim Büyükak, Danilo Zanna, Begüzar Korel, Serenay Sarıkaya, Merve Dizdar ve Gupse Özay, Erdal Özyağcılar sahneye çıkacak.

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Ünlü isimler sahnede söyledikleri şarkılarla jüri üyelerini döndürmeye çalışacaklar.

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Seyirciler arasında yapılacak oylamayla ise O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel bölümünün birincisi belli olacak.

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O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Salı 20.00'de TV8'de!

GEÇEN SENE HANGİ ÜNLÜ İSİMLER KATILMIŞTI?

O Ses Türkiye'nin 2019 yılbaşı bölümünde Demet Özdemir, Can Yaman, Bensu Soral, Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk, Beren Gökyıldız, Aytaç Şaşmaz, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Hazer Amani, Enis Arıkan, Do

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