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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2023 konukları belli oldu! Kimler var kimler...

20.12.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Programın bu seneki jüri üyeleri geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Son dakika gelişmesinde 2023 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları belli oldu.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2023 konukları belli oldu! Kimler var kimler...

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları belli oldu. Her yıl yoğun ilgi gören O Ses Türkiye bu sene de yılbaşı akşamı izleyici karşısına çıkacak. Sevilen programda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan dörtlüsü yarışmacılara puan verecek.

ÜNLÜ İSİMLER YER ALACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre O Ses Türkiye konukları arasında son dakika bir değişiklik olmazsa Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selin Şekerci, Nilsu Berfin Aktaş, Büşra Pekin ve Aslıhan Malbora yer alıyor.

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Heyecanla beklenilen gecede Çift Terapisi adlı gösterileri ile Eser ve Berfu Yenenler de yer alacak.
Yarışmada ayrıca sosyal medya fenomenleri Cemal Can ile Danla Biliç de şarkı söyleyecek.

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JÜRİ KOLTUĞUNDA OTURACAK İSİMLER

Sevilen programda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan dörtlüsü yarışmacılara puan verecek. Jüri, bu özel gecede birbirinden ünlü isimler için dönecek ve en beğendikleri yarışmacıları kendi takımlarına dahil etmeye çalışacak.

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