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O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü var mı? Hangi ünlüler sahne alacak?

29.12.2020 23:19 | Son Güncelleme:
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O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü var mı? Hangi ünlüler sahne alacak?

Bu sezon ekranlardan uzak kalan TV8'in müzik yarışması O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri ise Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Ebru Gündeş olacak. O Ses Türkiye'nin 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı ekrana gelecek özel bölümünde sahne alacak ünlü isimler de belli olmaya başladı.

O Ses Türkiye yarışması, 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı yılbaşı akşamı özel bölümüyle TV8 ekranlarında olacak. O Ses Türkiye 2021 yılbaşı bölümünde ünlü isimler sahneye çıkarak yarışacak. Jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz ile Beyazıt Öztürk'ün oturduğu ve her yılbaşı gecesi fenomen haline gelen programın çekimleri ediyor.

O Ses Türkiye'nin özel bölümünde Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızları Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol da sahne alacak. Sen Çal Kapımı dizisinin beğenilen çifti Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Ezgi Mola, Milan'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, oyuncular Ayça Ayşin Turan, Miray Daner ve Enis Arıkan da yarışmada jüri karşısına çıkacak ünlü isimler arasında yer alıyor.

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O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Perşembe 20.00'de TV8'de.

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