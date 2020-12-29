O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü var mı? Hangi ünlüler sahne alacak?

O Ses Türkiye yarışması, 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı yılbaşı akşamı özel bölümüyle TV8 ekranlarında olacak. O Ses Türkiye 2021 yılbaşı bölümünde ünlü isimler sahneye çıkarak yarışacak. Jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz ile Beyazıt Öztürk'ün oturduğu ve her yılbaşı gecesi fenomen haline gelen programın çekimleri ediyor.

O Ses Türkiye'nin özel bölümünde Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızları Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol da sahne alacak. Sen Çal Kapımı dizisinin beğenilen çifti Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Ezgi Mola, Milan'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, oyuncular Ayça Ayşin Turan, Miray Daner ve Enis Arıkan da yarışmada jüri karşısına çıkacak ünlü isimler arasında yer alıyor.

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Perşembe 20.00'de TV8'de.



