MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2022 O Ses Türkiye kazananı kim?

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2022 O Ses Türkiye kazananı kim?

01.01.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Aralık yılbaşı gecesi, TV8 ekranlarında O Ses Türkiye rüzgarı esti. Ünlü isimlerin yarıştığı O Ses Türkiye programını kaçıranlar, şampiyonun kim olduğunu merak etti. İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü şampiyonu...

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2022 O Ses Türkiye kazananı kim?

O Ses Türkiye yılbaşı programında bu yıl, Gökçe Bahadır, Damla Sönmez ve İlayda Alişan gibi isimler yarıştı. Programı kaçıranlar, yılbaşı özel bölümünde hangi ünlü ismin birinci olduğunu araştırmaya başladı. İşte detaylar...

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU?

O Ses Türkiye'de kazanan jüri üyesi Oğuzhan Koç oldu. Oğuzhan Koç'un takımında yer alan Eser ve Berfu Yenenler çiftinin dansı, geceye damga vurdu.

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2022 O Ses Türkiye kazananı kim?

O Ses Türkiye yılbaşı özel programının ikincisi Yasemin Sakallıoğlu oldu.

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2022 O Ses Türkiye kazananı kim?

Üçüncü sırada ise geçtiğimiz günlerde koronavirüsü atlatan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır yer aldı.

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2022 O Ses Türkiye kazananı kim?

O Ses Türkiye'nin dördüncüsü Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu oldu. Beşinci sıraya ise Aziz dizisiyle adından söz ettiren Damla Sönmez oturdu.

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2022 O Ses Türkiye kazananı kim?

O Ses Türkiye yılbaşı programına katılan diğer konuklar ise Merve Dizdar, Murat Yıldırım, Ozan Akbaba, Hazar Ergüçlü, Handa Baladın, Simge Aköz, Sabri Sarıoğlu, İlayda Alişan, Zeynep Avcı, Perihan Savaş ve Cem Davran'dı.

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2022 O Ses Türkiye kazananı kim?

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2022 O Ses Türkiye kazananı kim?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbo Show'da oryantal Didem fırtınası! Konuklar ağzı açık izlediİbo Show'da oryantal Didem fırtınası! Konuklar ağzı açık izledi
Taliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecekTaliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecek
Megastar Tarkan yılbaşında Mısır'da sahne aldı! Megastar Tarkan yılbaşında Mısır'da sahne aldı!
Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

İşte 2022'de uygulanacak olan vergi, ceza ve harç ücretleri

İşte 2022'de uygulanacak olan vergi, ceza ve harç ücretleri

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

Seksi pozlarıyla gündemdeydi! Kötü haber geldi

Seksi pozlarıyla gündemdeydi! Kötü haber geldi

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Otomobil fiyatlarının yükselmesini bekliyorlar! Yeni görüntü geldi! Stokçuluk iddiası…

Otomobil fiyatlarının yükselmesini bekliyorlar! Yeni görüntü geldi! Stokçuluk iddiası…

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.