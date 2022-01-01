O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2022 O Ses Türkiye kazananı kim?

O Ses Türkiye yılbaşı programında bu yıl, Gökçe Bahadır, Damla Sönmez ve İlayda Alişan gibi isimler yarıştı. Programı kaçıranlar, yılbaşı özel bölümünde hangi ünlü ismin birinci olduğunu araştırmaya başladı. İşte detaylar...

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU?

O Ses Türkiye'de kazanan jüri üyesi Oğuzhan Koç oldu. Oğuzhan Koç'un takımında yer alan Eser ve Berfu Yenenler çiftinin dansı, geceye damga vurdu.

O Ses Türkiye yılbaşı özel programının ikincisi Yasemin Sakallıoğlu oldu.

Üçüncü sırada ise geçtiğimiz günlerde koronavirüsü atlatan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır yer aldı.

O Ses Türkiye'nin dördüncüsü Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu oldu. Beşinci sıraya ise Aziz dizisiyle adından söz ettiren Damla Sönmez oturdu.

O Ses Türkiye yılbaşı programına katılan diğer konuklar ise Merve Dizdar, Murat Yıldırım, Ozan Akbaba, Hazar Ergüçlü, Handa Baladın, Simge Aköz, Sabri Sarıoğlu, İlayda Alişan, Zeynep Avcı, Perihan Savaş ve Cem Davran'dı.





