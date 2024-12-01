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  4. O sesi duymak için yanına gidiyorlar! Tepki geldi, esnaf isyan etti

O sesi duymak için yanına gidiyorlar! Tepki geldi, esnaf isyan etti

01.12.2024 09:14
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Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
01.12.2024 09:14
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşların çimlere basmasını önlemek için kurulan anons sistemindeki ses gündem olmuştu. O ses değiştirildi ancak esnaf bu kez de anonstaki sesi merak edenlerin bölgeye gidip özellikle çimlere basma hevesi yüzünden isyan etti.

Hatay'da çimlere basma anonsu kriz çıkarmıştı. Erkek sesi kaba bulununca değişiklik yapıldı ama dalga dalga yayılan merak yüzünden çimlere basanlar çoğaldı. Esnaf 'artık yeter' diyerek isyan bayrağını astı.

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ANONSTAKİ SES DEĞİŞTİRİLDİ

Show Haber'de yer alan habere göre; İskenderun'da ilk kullanılan anonsta bir erkek sesinin 'Çimlere basmaaa' diyerek bağırdığı duyuluyordu. Yeni anonsta ise bir kadın sesinin 'Lütfen çimlere basmayınız' dediği duyuldu. Ancak o erkek sesi kadın sesi ile değiştirilse de kriz yine bitmedi.

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Şimdi de meraklılardan bıkan esnaf isyan etti. Yaşanan durumla ilgili konuşan bir esnaf "Bizim insanlarımız çok anlayışsız" ifadelerini kullandı.

Hatay İskenderun Belediyesi çimlere basılmasını önlemek için sensörlü uyarı sistemini devreye sokmuştu. Ama o sistem akla hayale gelmeyecek sorunlar doğurdu. İlk sistemdeki eski anons, çimlere basanlar için 'Çimlere basmaaa' diyerek uyarı veriyordu. Erkek sesi bazıları tarafından kaba bulunup eleştirildi. Belediye de sesin cinsiyetini değiştirdi.

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Vatandaş "Bayağı bir yüksek sesten rahatsız olmuştuk" derken değiştirilen yeni anons için de vatandaşlar "Eski kaba ses gitmiş, yeni güzel bir kadın sesi gelmiş. Böyle olması daha iyi olmuş" yorumunu yaptı.

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SESİ DUYMAK İÇİN BASIYORLAR

O değişiklik ilk başta çok beğenildi. Ama o meşhur sesi duymak isteyenlerin ardı arkası kesilmedi. Onlar yeşilliklerin üzerinde gezindikçe çimler ezildi.

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Vatandaşlar "Şu anki ses daha iyi ama bizim sesle hiçbir sıkıntımız yok, kadın - erkek. Bizim insanlarımız çok anlayışsız, ses olsun diye çimlerin üstüne basıyorlar" dedi. Esnaf sırf anonsu duymak için kuralları çiğneyenlere isyan etti. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
Esnaf İskenderun Hatay
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