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  4. O sonuçlara aileden itiraz... Karabulut ailesi Cem Garipoğlu'nun 'Fethi Kabir' sonuçlarına avukatları aracılığı ile itiraz ettiğini bildirdi!

O sonuçlara aileden itiraz... Karabulut ailesi Cem Garipoğlu'nun 'Fethi Kabir' sonuçlarına avukatları aracılığı ile itiraz ettiğini bildirdi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.11.2024 16:41
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Münevver Karabulut'un cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Karabulut ailesinin itirazı üzerine, Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı ve DNA testi yapıldı. Mezardaki kişinin Garipoğlu olduğu kesinleşti. Karabulut ailesi ise duruma itirazını avukatları Rezan Epözdemir aracılığı ile bildirdi. Epözdemir'dan duruma ilişkin açıklama geldi.

O sonuçlara aileden itiraz... Karabulut ailesi Cem Garipoğlu'nun 'Fethi Kabir' sonuçlarına avukatları aracılığı ile itiraz ettiğini bildirdi!

3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan Münevver Karabulut davasında yeni bir gelişme yaşandı. 15 sene önce yaşanan cinayette hala akıllarda soru işareti varken, Türkiye geçtiğimiz günlerde katil Cem Garipoğlu'nun 'fethi kabir' işlemiyle bir kez daha çalkalandı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmış, cezaevine giren Garipoğlu intihar etmişti.

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DNA SONUCUNDAN SONRA KARABULUT AİLESİNDEN İTİRAZ!

Münevver Karabulut dosyasında ailenin itirazı üzerine Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmış ve kemikler DNA testine gönderilmişti. Mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu açıklanmıştı. Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir; Silivri Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edildiğini belirtti.

Münevver Karabulut ailesinden Cem Garipoğlu'nun fethi kabir sonucuna itiraz geldi! 17 yaşındaki Münevver, 2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından katletilmişti. Cinayetin ardından 197. günde Cem Garipoğlu emniyet güçlerine teslim olmuştu.

AİLE AVUKATI REZAN EPÖZDEMİR AÇIKLADI

Avukat Rezan Epözdemir'in açıklaması şu şekilde oldu:

"Cem Garipoğlu'nun fethi kabir talebine ilişkin yürüyen soruşturma doğrultusunda Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olup, bu karara karşı müvekkillerin talebi doğrultusunda dün itibariyle tarafımızca Silivri Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilmiştir.

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Müvekkillerin talebi doğrultusunda, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecellisi için hukuki süreç kanun yolları aşaması dahil sonuna kadar takip edilecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Karabulut ailesinin avukatı Dr.Rezan Epözdemir"

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Münevver Karabulut Cem Garipoğlu katil
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