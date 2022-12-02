HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. O soru gerilimi yükseltti, söyleşi yarıda kesildi! İbrahim Kalın'dan İsveç televizyonunda gündem yaratan tepki

O soru gerilimi yükseltti, söyleşi yarıda kesildi! İbrahim Kalın'dan İsveç televizyonunda gündem yaratan tepki

02.12.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın İsveç devlet televizyonuna verdiği söyleşi sırasında yaşananlar dünyada yankı uyandırdı. SVT Nyheter televizyonundan söyleyişiyi gerçekleştiren gazeteci, Kalın'a "Türkiye'nin mafya ve uyuşturucu kaçakçıları için sığınak haline geldiğini" öne sürdüğü bir soru yöneltti. Kalın soruya sert tepki gösterirken gazetecinin tutumunu sürdürmesi üzerine Kalın röportajı yarıda kesti.

O soru gerilimi yükseltti, söyleşi yarıda kesildi! İbrahim Kalın'dan İsveç televizyonunda gündem yaratan tepki

İbrahim Kalın'ın İsveç kanalına verdiği söyleşiden bir kesit, televizyonun internet sitesinde yayımlandı. Gazetecinin "uyuşturu ve mafya kaçakçıları" hakkındaki sorularına sert tepkiyle yanıt veren Kalın, soruları "saçma sapan" olarak nitelendirip yayının kesilmesini istedi.

Başlıksız-2

O SORU GERİLİMİ YÜKSELTTİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın SVT Nyheter'deki röportajı sırasında gösterdiği tepki sosyal medyada da gündem yarattı. Gazeteci, Kalın'a "Türkiye kokain ticaretinde bir merkez haline geldi mi ve yabancı suçlular Türkiye’de rahat hissediyor mu?" şeklinde bir soru yöneltti.

"KABUL EDİLEMEZ"

Bunun üzerine Kalın'dan "Koca bir ülkeyi suçluyorsunuz. Kabul edilemez bir şey bu" yanıtı geldi.

Başlıksız-3

"BU PKK VE FETÖ AĞZIDIR"

Kalın ayrıca gazetecinin sorusuna yanıt olarak şunları söyledi:

"Farklı bir gündeminiz var. Türkiye'nin kokain trafiği için bir merkez olduğunu söyleyerek asılsız suçlamalarda bulunuyorsunuz. Bu PKK ağzıdır, FETÖ ağzıdır. Bu dürüst gazetecilik değildir."

"SAÇMA SAPAN" DEYİP YAYININ KESİLMESİNİ İSTEDİ

Gazeteci, Türkiye'de mafya ve uyuşturucu ticaretine ilişkin sorular sormayı sürdürdü.

Kalın ise bu soruları "saçma sapan" olarak nitelendirdi ve kameraya dönerek "Daha fazla devam etmek istiyorum. Şunu durdurur musunuz?" diyerek söyleşiyi yarıda kesti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahte doktorla ilgili 'maaş' gerçeği ortaya çıktı!Sahte doktorla ilgili 'maaş' gerçeği ortaya çıktı!
İzmir-İstanbul otoyolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var...İzmir-İstanbul otoyolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var...
Yeni sahte doktor skandalı! Ambulansta yakalandıYeni sahte doktor skandalı! Ambulansta yakalandı
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Kalın

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da eğitim uçağı düşmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da eğitim uçağı düşmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yok artık Romelu Lukaku! Takımını Dünya Kupası'ndan eledi...

Yok artık Romelu Lukaku! Takımını Dünya Kupası'ndan eledi...

Sevilen dizide sürpriz ayrılık! Veda mesajı paylaştı

Sevilen dizide sürpriz ayrılık! Veda mesajı paylaştı

Kriz büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi: Bunda bir oyun var

Kriz büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi: Bunda bir oyun var

Annesi ifadesinde anlattı: Başlarını yan yana dayayıp...

Annesi ifadesinde anlattı: Başlarını yan yana dayayıp...

Helallik istedikten sonra otomobilinde intihar etti

Helallik istedikten sonra otomobilinde intihar etti

İlginizi Çekebilir

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.