O soru gerilimi yükseltti, söyleşi yarıda kesildi! İbrahim Kalın'dan İsveç televizyonunda gündem yaratan tepki

İbrahim Kalın'ın İsveç kanalına verdiği söyleşiden bir kesit, televizyonun internet sitesinde yayımlandı. Gazetecinin "uyuşturu ve mafya kaçakçıları" hakkındaki sorularına sert tepkiyle yanıt veren Kalın, soruları "saçma sapan" olarak nitelendirip yayının kesilmesini istedi.

O SORU GERİLİMİ YÜKSELTTİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın SVT Nyheter'deki röportajı sırasında gösterdiği tepki sosyal medyada da gündem yarattı. Gazeteci, Kalın'a "Türkiye kokain ticaretinde bir merkez haline geldi mi ve yabancı suçlular Türkiye’de rahat hissediyor mu?" şeklinde bir soru yöneltti.

"KABUL EDİLEMEZ"

Bunun üzerine Kalın'dan "Koca bir ülkeyi suçluyorsunuz. Kabul edilemez bir şey bu" yanıtı geldi.

"BU PKK VE FETÖ AĞZIDIR"

Kalın ayrıca gazetecinin sorusuna yanıt olarak şunları söyledi:

"Farklı bir gündeminiz var. Türkiye'nin kokain trafiği için bir merkez olduğunu söyleyerek asılsız suçlamalarda bulunuyorsunuz. Bu PKK ağzıdır, FETÖ ağzıdır. Bu dürüst gazetecilik değildir."

"SAÇMA SAPAN" DEYİP YAYININ KESİLMESİNİ İSTEDİ

Gazeteci, Türkiye'de mafya ve uyuşturucu ticaretine ilişkin sorular sormayı sürdürdü.

Kalın ise bu soruları "saçma sapan" olarak nitelendirdi ve kameraya dönerek "Daha fazla devam etmek istiyorum. Şunu durdurur musunuz?" diyerek söyleşiyi yarıda kesti.

