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O soru halen gizemini koruyor! Narin'in köyünde ölüm sessizliği

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.12.2024 16:18
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Narin Güran'ın vahşice öldürülmesi Türkiye'yi yasa boğmuştu. Davada karar çıktı. 26 Aralık'ta başlayan ve 3 gün süren ikinci duruşmada Narin'in annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay ceza aldı. Narin'i kimin ve ne için öldürdüğü halen gizemini koruyor. Karar sonrası CNN Türk muhabiri, Narin'in köyünde tam bir sessizliğin hakim olduğunu aktardı.

O soru halen gizemini koruyor! Narin'in köyünde ölüm sessizliği

Diyarbakır'da Temmuz ayında kaybolan Narin'in günler sonra cansız bedeni bulunmuştu. Olayda anne, ağabey, amca ve Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Davayla ilgili dün karar açıklandı. Anne, ağabey ve amcaya Narin'i öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar ise cinayetten beraat ederken, yardım suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

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NARİN DAVASINDA SIR PERDESİ ARALANAMADI

Ancak üç gün süren yargılamanın sonunda da Narin Güran'ı kimin ne şekilde ve ne için öldürdüğü soruları cevap bulmadı.

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NARİN'İN KÖYÜNDE ÖLÜM SESSİZLİĞİ

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz Narin’in köyünden karar sonrası köydeki son durumu aktardı. Merve Tokaz şunları ifade etti:

“Çocuklar Narin'dir. İşte bu cümle Narin ile birlikte zihinlere kazınan bir cümle. Küçücük bir kız çocuğu kendi doğduğu, büyüdüğü köyde katledildi. Narin'in mezarının başındayız. Narin'i hayattan koparanlar mahkeme salonundaydı.

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Dün nasıl adliye çevresinde önlemler alındıysa bugün de benzer şekilde Tavşantepe köyünde önlemler alınmış durumda. Tam bir sessizlik hakim köyde. Tamamen sessizliğe bürünmüş köy. Kararın duruşma salonunda okunduğu anlara benzettim. Jandarma ekipleri nöbette. Tepenin ardında Narin'in evi var hemen yanında Nevzat Bahtiyar'ın evi var. Narin'in mezarının başında vatandaşların dua ettiği görüldü.

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Narin'in mezarı başından gerçekleştireceğiz yayınımızı. Minik Narin'in mezarı çiçeklerle dolu, oyuncaklarla dolu. Buraya geldiğimde en çok dikkatimi çeken dakikalar öncesine kadar bu noktaya ziyaretçi akını oldu. Narin'in mezarına çiçekler bırakıyorlar. Canlı çiçekler konulmamış mezara. Ben bunu sormuştum, hiç solmasın diye. Narin'in mezarındaki bu çiçekler yok olmasın diye plastik çiçeklerle donatılmış Narin'in mezarı."

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Anahtar Kelimeler:
Narin Güran
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